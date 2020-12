Maryla Rodowicz wystąpi na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2020 w Polsacie. Tłumaczy, że skłoniły ją do tego komentarze widzów i internautów. - Był wpis, że "nie będzie Maryli na Sylwestra, to znaczy, że 2021 rok jest odwołany? A my chcemy, aby przyszedł". Albo inny: "Sylwester bez Maryli, to jak święta bez Kevina" - mówi. Zapewniła, że wśród utworów, które wykona, będzie kultowa "Małgośka".

Maryla Rodowicz wyjaśniła, że po tym, jak ogłosiła, iż w Sylwestra nie wystąpi w żadnej stacji telewizyjnej, zaczęła czytać komentarze internautów.

- Po prostu się wzruszyłam. Był taki komentarz, że "nie będzie Maryli na Sylwestra, to znaczy, że 2021 rok jest odwołany? A my chcemy, aby przyszedł, bo ten jest okropny". Albo taki wpis: "Sylwester bez Maryli, to jak święta bez Kevina". Natomiast Doda napisała: "Sylwester bez Maryli to jak makowiec bez maku" - cytowała.

"Zadzwonił Polsat i tak się złożyło, że będę na Sylwestrowej Mocy Przebojów"

Wokalistka podziękowała wszystkim fanom. - Pomyślałam, że w sumie jednak dobrze byłoby zagrać 31 grudnia. W środę zadzwonił do mnie Polsat i tak się dobrze złożyło, że będę na Sylwestrowej Mocy Przebojów - ogłosiła.

Jak dodała, "artysta zawsze chce zagrać nowe utwory", a ona "ma ich bardzo dużo". - Jednak gdy słyszę, że musi być "Małgośka", to co mam zrobić? Musi być ta "Małgośka". A poza tym, co ma być, to jeszcze pomyślę - powiedziała.

"Życzę fanom tego samego, czego sobie: abyśmy byli zdrowi"

Maryla Rodowicz zdradziła, że zastanawia się jeszcze, jaką kreację założy na sylwestrowy występ.

- Kopię w garderobie, która jest przepastna i wymyślam, aby się nie powtarzać: "tego nie było, tego dawno nie było w telewizji". To musi być świeże, radosne i wesołe. W końcu jest Sylwester, czyli nie mogę założyć czarnej sukienki - mówiła.

Piosenkarka przypomniała, iż nadchodzącym Sylwestrem "żegnamy ten okropny 2020 rok i witamy z nadzieją 2021".

- Oby nie było już chorób i ten covid sobie pójdzie. Życzę fanom tego samego, czego sobie: abyśmy byli zdrowi, a to nie jest puste hasło. Koronawirus nas wymęczył, mnie także dotknął. To jest niemiłe, okropne, niebezpieczne, ludzie przecież umierali - przypomniała.

Plejada gwiazd na Sylwestrze w Polsacie

Tylko jeden dzień został do Sylwestrowej Mocy Przebojów. Gwiazdy i ich największe hity zapewnią odpowiednio wysoką temperaturę zabawy.



Poza Marylą Rodowicz wystąpią m.in. Bajm, Doda, Sylwia Grzeszczak, Alicja Majewska, Enej, Sławomir i wiele innych gwiazd.

Największa domówka w Polsce rozpoczyna się o godz. 20:00. Transmisja w Polsacie, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News i polsatnews.pl.

wka/zdr/ polsatnews.pl, Polsat News