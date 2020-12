Zostało kilka dni do Sylwestrowej Mocy Przebojów. Gwiazdy i ich największe hity zapewnią odpowiednio wysoką temperaturę zabawy.

- Sylwester będzie czadowy, przecudowny. To będzie największa domówka, będzie się działo, będzie czad - zapewnia Paweł Dudek, "Czadoman".

O dobrą muzykę na wyjątkowej domówce zadbają również Bajm, Doda, Sylwia Grzeszczak, Alicja Majewska, Enej, Sławomir i wiele innych gwiazd.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie. Wystąpi plejada gwiazd

- Wszyscy chcą pożegnać ten rok i to bardzo hucznie. Wejść w Nowy Rok zdrowo i szczęśliwie. Myślę, że będzie bardzo radośnie, będzie dużo dobrej muzyki i energii - zachęca Sławomir Zapała.

Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna w Telewizji Polsat, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News.

"Doda": nie mogłam odmówić

Przebojów, które podrywają do tańca tej nocy na pewno nie zabraknie. Będzie można pośpiewać z artystami. Pojawi się też "Doda".

- Od marca kontynuuję przerwę w karierze muzycznej, ale ponieważ Sylwester w Polsacie jest wyjątkowy, a moi fani tak stęsknieni, to nie mogłam odmówić - wyjaśniła Dorota "Doda" Rabczewska.

Występy gwiazd muzycznych to tylko jedna z wielu atrakcji przygotowanych dla naszych gości! Wróżbita Maciej przedstawi horoskop na nadchodzący rok, Rafał Maserak nauczy nas jak tańczyć w domu, zaś Tomasz Barański i jego grupa NEXT we wspaniałych choreografiach będą towarzyszyć gwiazdom podczas ich występów.

Największą domówkę w Polsce poprowadzą dwie pary Paulina Sykut - Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Karolina Gilon i Rafał Maserak.





Przywitajmy Nowy Rok z Telewizją Polsat, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News! Największa domówka w Polsce startuje już 31 grudnia 2020 o godzinie 20:00. NA ŻYWO prosto ze studia Polsatu.

ml/ Polsat News, Polsat