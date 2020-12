Silne trzęsienie ziemi w Chorwacji. Drugi dzień z rzędu

Publikowane w mediach społecznościowych materiały wideo z Zagrzebia i okolicznych miejscowości pokazują widoczne zniszczenia, w tym zawalone dachy budynków. Chorwacka telewizja N1 pokazała m.in. zdjęcia ratowników wyciągających spod gruzów mężczyznę i dziecko; oboje przeżyli.

M6.3 #earthquake (#potres) strikes 44 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1NS1FchWGP — EMSC (@LastQuake) December 29, 2020

Według amerykańskiej służby geologicznej USGS wstrząs wystąpił w odległości 2 km od miejscowości Petrinja, 50 km na południe od Zagrzebia. Niemal w tym samym miejscu doszło do trzęsienia ziemi także w poniedziałek; miało ono magnitudę 5,3 i spowodowało zniszczenia budynków w Petrinji i Sisaku, ale nikt nie odniósł obrażeń.

Wstrząsy były odczuwalne w całej Chorwacji, a także daleko poza jej granicami. O chwianiu się budynków donoszą mieszkańcy Budapesztu i Wiednia, a także wschodnich Włoch. Według danych USGS wstrząsy były odczuwalne na Węgrzech, w Austrii, w południowych Niemczech, Bośni i Hercegowinie, Słowenii i Serbii, a także w dużej części Włoch, od Bolzano na północy po Neapol na południu. W związku z wydarzeniem profilaktycznie wstrzymano prace elektrowni atomowej w Krszku na południowym wschodzie Słowenii.

Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) December 29, 2020

Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR — Based Croatia (@Based_Croatia) December 29, 2020

Wtorkowy wstrząs jest prawdopodobnie jednym z najsilniejszych w historii kraju. W 1880 r. Zagrzeb nawiedziło trzęsienie o podobnej magnitudzie, nazwane "wielkim wstrząsem".

Drugie trzęsienie w tym tygodniu

Z kolei w poniedziałek rano w okolicach Zagrzebia odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2. Epicentrum znajdowało się w pobliżu miejscowości Petrinja, ok. 50 km od chorwackiej stolicy.

Według danych amerykańskich służb geologicznych USGS, wstrząs nastąpił o godz. 6:28 około 8 km na zachód od Petrinji, na głębokości 10 km. Był odczuwalny w Zagrzebiu i w okolicznych miejscowościach.

W marcu br. trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3 nawiedziło Zagrzeb, powodując śmierć jednej osoby i raniąc 27.

prz/ PAP