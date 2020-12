Szczepionki w ciężarówkach do transportu parówek, radzieckie lodówki. Szczepienia w Bułgarii

Angełow, którego zaszczepiono w towarzystwie kamer w sofijskim szpitalu św. Anny, podkreślił, że wraz ze szczepionką "nadeszło zbawienie". Po ministrze zaszczepiony został przedstawiciel Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej, a po nim dyrektorzy największych szpitali w Sofii.

W Płowdiwie pierwszą osobą, która dostąpiła szczepień był szef Bułgarskiego Związku Lekarskiego.

Ciężarówka do transportu parówek

To ponad 350-tysięczne miasto ogniskuje na sobie od rana w niedzielę uwagę opinii publicznej. W mediach pojawiły się informacje dotyczące niewłaściwego transportowania szczepionek i przechowywania ich w wysłużonej, 45-letniej lodówce produkcji radzieckiej.

Szefowa regionalnego inspektoriatu sanitarno-epidemiologicznego wyjaśniła obecnemu w Płowdiwie premierowi Bojko Borisowowi, że lodówkę typu Ził wybrano, ponieważ jako jedyna "dała się zamknąć na kłódkę".

To nie koniec skandalicznych wydarzeń. Z Sofii do Płowdiwa szczepionka była przewożona w oklejonej reklamami wyrobów mięsnych ciężarówce przeznaczonej do transportu parówek.

Latest news in Bulgaria. The covid-19 vaccines were delivered in hotdogs buses. pic.twitter.com/PXtNoMjTAi — geri 🏳️‍🌈 ミ☆ || 28 days (@gerito_power) December 27, 2020

Kilka dni wcześniej minister zdrowia tłumaczył Bułgarom, że szczepionki muszą być magazynowane w nowych urządzeniach, w których wcześniej nie znajdowały się jakiekolwiek materiały biologiczne. W niedzielę zmienił front, mówiąc, że szczepionki są przewożone samochodami należącymi do firm handlowych m.in. w USA i w Kanadzie.

Media w Bułgarii wyrażają wątpliwość co do tego, czy państwo jest w stanie właściwie przechowywać i gwarantować jakość przywiezionych z Belgii szczepionek, gdy tylko znajdą się one na terytorium bułgarskim.

Pierwsza partia szczepionek firmy Pfizer i Biontech przybyła do Bułgarii w sobotę. W styczniu spodziewane są kolejne dostawy, a masowe szczepienie rozpocznie się prawdopodobnie w kwietniu - poinformował w niedzielę Angełow.

dk/ PAP, polsatnews.pl