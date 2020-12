Przemawiając na Okęciu, premier Morawiecki stwierdził, że szczepionki, które przyleciały do naszego kraju w poniedziałek, tego samego dnia oraz we wtorek trafią do 250 szpitali.

- Mamy do wyboru strach i ryzyko, albo nadzieję i bezpieczeństwo. Jako solidarne państwo i społeczeństwo staramy się radzić z koronawirusem jak się da - zapewnił szef rządu.

"To operacja powrotu do życia sprzed pandemii"

Morawiecki dodał, iż "wchodzimy w nową fazę" za sprawą "tej najważniejszej operacji logistycznej". Jak przekazał, w najbliższych miesiącach pojawią się szczepionki dla około 30 mln obywateli.

- To operacja powrotu do życia sprzed pandemii. Każdy chyba chce, by ono wróciło. Walka z wirusem to walka o każdą godzinę i dzień, dlatego zdecydowaliśmy się być jak najszybciej w pierwszej grupie państw, która będzie szczepić ludzi. Nie znamy dzisiaj lepszego antidotum na wirusa - przypomniał.

WIDEO: Przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego na Lotnisku Chopina

Premier zaapelował, by "zaufać nauce i medycynie". - Najlepsi specjaliści z całego świata pracowali nad szczepionką wiele miesięcy. Ona przeszła konieczne fazy badań i została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków - mówił.

Jak ocenił Morawiecki, "w ciągu kilku najbliższych miesięcy możemy zwyciężyć nierówną walkę z koronawirusem".

Premier do Polaków: zapiszcie się na szczepienia

Szef rządu zaapelował też do wszystkich Polaków, by w odpowiednim momencie, w odpowiedniej kolejności zapisywali się do szczepień.

- Proces jest bardzo prosty. I później zaszczepienie - bo chyba każdy z nas przechodził jakieś szczepienie w życiu, w związku z tym nie trzeba nikogo tutaj szczególnie instruować - dodał.

Mateuszowi Morawieckiemu towarzyszył minister zdrowia Adam Niedzielski, który jednak nie zabrał głosu.

wka/ polsatnews.pl, PAP