Mamy 3 211 nowych przypadków koronawirusa - przekazało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Jak dodało, zmarło kolejnych 29 chorych na Covid-19, w tym 28 mających choroby współistniejące. Oznacza to, że bilans zakażeń w Polsce zwiększył się do 1 261 010, natomiast łączna liczba zgonów - do 27 147. W ciągu ostatniej doby wykonano 16,5 tys. testów.

"Mamy 3 211 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (409), pomorskiego (404), wielkopolskiego (309), kujawsko-pomorskiego (302), zachodniopomorskiego (282), śląskiego (224), łódzkiego (199), małopolskiego (190), warmińsko-mazurskiego (136), lubelskiego (126), dolnośląskiego (109), podkarpackiego (76), podlaskiego (70), świętokrzyskiego (55), lubuskiego (49), opolskiego (49). 222 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazało MZ.

warmińsko-mazurskiego (136), lubelskiego (126), dolnośląskiego (109), podkarpackiego (76), podlaskiego (70), świętokrzyskiego (55), lubuskiego (49), opolskiego (49). 222 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarła 1 osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 28 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem: 1 261 010 /27 147 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Resort zdrowia dodał, że zajęte są 17 078 łóżka dla pacjentów z Covid-19 przy 35 282 wszystkich dostępnych. Pod respiratorem przebywa 1 599 chorych, a kwarantannie poddanych jest 141 744 osób.

Od początku epidemii w Polsce z zakażenia SARS-CoV-2 wyzdrowiało 1 005 376 osób, z czego w ciągu ostatniej doby - 5 766.

W ciągu doby wykonano ponad 16,5 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym 6 453 testów antygenowych. Łącznie, od początku pandemii, przebadano 7 mln 078 tys. 555 próbek.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 16,5 tys. testów na #koronawirus.

Kolejne dawki szczepionki już w Polsce

W poniedziałek rano przyleciało do Polski 300 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19.

Przemawiając na Okęciu, premier Morawiecki stwierdził, że szczepionki, które przyleciały do naszego kraju w poniedziałek, tego samego dnia oraz we wtorek trafią do 250 szpitali.

ZOBACZ: Premier: do Polski przyleciało 300 tys. kolejnych dawek szczepionki

- Mamy do wyboru strach i ryzyko, albo nadzieję i bezpieczeństwo. Jako solidarne państwo i społeczeństwo staramy się radzić z koronawirusem jak się da - zapewnił szef rządu.

Morawiecki dodał, iż "wchodzimy w nową fazę" za sprawą "tej najważniejszej operacji logistycznej". Jak przekazał, w najbliższych miesiącach pojawią się szczepionki dla około 30 mln obywateli.

"Nie znamy lepszego antidotum"

- To operacja powrotu do życia sprzed pandemii. Każdy chyba chce, by ono wróciło. Walka z wirusem to walka o każdą godzinę i dzień, dlatego zdecydowaliśmy się być jak najszybciej w pierwszej grupie państw, która będzie szczepić ludzi. Nie znamy dzisiaj lepszego antidotum na wirusa - przypomniał.

Premier zaapelował, by "zaufać nauce i medycynie". - Najlepsi specjaliści z całego świata pracowali nad szczepionką wiele miesięcy. Ona przeszła konieczne fazy badań i została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków - mówił.

ZOBACZ: Dzień po szczepieniu. "Sama miałam wątpliwości"

Jak ocenił Morawiecki, "w ciągu kilku najbliższych miesięcy możemy zwyciężyć nierówną walkę z koronawirusem".

Szczepienia na COVID-19 rozpoczęły się w niedzielę późnym popołudniem w Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, największym szpitalu zakaźnym na Dolnym Śląsku. W niedzielę zaszczepionych zostanie tu 25 pracowników tej lecznicy.

Pierwsi szczepionkę przyjęli m.in. ordynator oddziału zakaźnego prof. Krzysztof Simon, pielęgniarka oddziałowa drugiego oddziału zakaźnego Anna Jędra oraz dyrektor szpitala Janusz Jerzak.

