Dzień po szczepieniu. "Sama miałam wątpliwości"

- Swój stan zdrowia oceniam jako bardzo dobry - przyznała Angelika Aplas. Wyjaśniła, że po przyjęciu szczepionki wróciła do pracy, w której była do 20:00.

Przyznała, że nie miała żadnych objawów, "jedynie w miejscu wkłucia mam stwardnienie i zaczerwienienie". Jej zdaniem obawy przed przyjęciem preparatu są normalne.

"Miałam wątpliwości"

Diagnosta stwierdziła: - Sama miałam wątpliwości, bardzo dużo czytałam o badaniach szczepionek.

Dodała, że obawy zniknęły po pozyskaniu wiedzy z rzetelnych źródeł. Określiła potem, że "to było już wyczekiwanie na ten moment", kiedy szczepionki będą już w Polsce.

Zapytana o to, jak czuła się po przyjęciu preparatu, przyznała, że była to ulga. – Bardzo długo czekaliśmy na tę szczepionkę – mówiła.

- Widzieliśmy wiele ludzkich tragedii, mieliśmy też takie podejście, że może przejdziemy, przechorujemy, ale ja już wiem, że nie chcę na Covid-19 chorować – podkreślała.

"To już się stało"

Zapytana o to, jak szczepienie wpłynie na pracę oddziałów covidowych, diagnosta, podkreślała, że "będziemy czuć się bezpieczniej, ale to jeszcze trochę potrwa". Szczepionka przeciw Covid-19 podawana jest w dwóch dawkach w dostępie dwóch tygodni.

- Już jest ten pierwszy oddech, że to już się stało – mówiła. - Ja mogę jedynie zaapelować do zdrowego rozsądku, niektórzy mają wątpliwości i potrzebują czasu, by się przekonać - dodała.

Szczepienia w Polsce

W niedzielę po godzinie 8:00 pierwsza osoba w Polsce przyjęła szczepionkę przeciw Covid-19. To naczelna pielęgniarka Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska. Zaszczepił ją dr Artur Zaczyński. - Czuję się bardzo dobrze - mówiła tuż po przyjęciu pierwszej dawki.





W CSK MSWiA w Warszawie przed kamerami zaszczepiono pięć pierwszych osób przeciw Covid-19 w Polsce - naczelną pielęgniarkę szpitala Alicję Jakubowską, dyrektora Waldemara Wierzbę, ratownika Sławomira Butkiewicza, dr Agnieszkę Szarowską i diagnostę Angelikę Aplas.

