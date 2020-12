Sprawca kradzieży poszukiwany. Miał bluzę z napisem "honor ponad wszystko"

Do kradzieży doszło 21 października, jednak funkcjonariusze poinformowali o zajściu pod koniec grudnia. Złodziejem okazał się być młody mężczyzna. Jak informują funkcjonariusze, sprzed budki z jedzeniem w Łochocinie zabrał leżący na ziemi portfel, którego następnie "pomagał" szukać. W międzyczasie schował go do kieszeni kurtki. Następnie zdjął ją, by nie wyszło na jaw, że ma zgubę przy sobie. Całość nagrała kamera monitoringu.

"Wychowani według zasad"

Policja poszukuje sprawcy i prosi o kontakt wszystkich rozpoznających złodzieja. W dniu zdarzenia ubrany był w ciemną kurtkę, spodnie i buty, oraz czarną bluzę z napisami - "honor ponad wszystko" i "wychowani według zasad".



Kontakt do policji: 514 970 571, 47 753 82 64.

