Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 27 grudnia

Mamy 3678 nowych przypadków zakażeń koronawirusem - przekazało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Jak dodało, zmarło 57 kolejnych chorych na Covid-19, w tym 51 mających choroby współistniejące. Liczba wszystkich zakażonych od początku pandemii wzrosła tym samym do 1 mln 257 tys. 799, a liczba wszystkich przypadków śmiertelnych do 27 tys. 118.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: pomorskiego (536), mazowieckiego (532), wielkopolskiego (387), kujawsko-pomorskiego (326), śląskiego (279), zachodniopomorskiego (270), łódzkiego (199), warmińsko-mazurskiego (188), dolnośląskiego (153), małopolskiego (115), lubelskiego (103), opolskiego (99), podlaskiego (93), podkarpackiego (68), lubuskiego (65), świętokrzyskiego (51).

"214 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazał resort zdrowia.

"W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń" - dodano.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 686 osób, u których potwierdzono zakażenie; 1 586 jest pod respiratorami – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 35 293 łóżka i 3 063 respiratory.

W kraju pula wolnych łóżek – jak pokazują dane MZ – wynosi ponad 18 tys., a respiratorów – ponad 1 400.

Na kwarantannie – jak przekazało ministerstwo – przebywa 150 399 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 8 311 osób.

Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 999 610 chorych na COVID-19.

Ruszyły szczepienia w Polsce

W niedzielę po godzinie 8:00 pierwsza osoba w Polsce przyjęła szczepionkę przeciw Covid-19. To naczelna pielęgniarka Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska. Zaszczepił ją dr Artur Zaczyński. - Czuję się bardzo dobrze - mówiła tuż po przyjęciu pierwszej dawki.





W CSK MSWiA w Warszawie zaszczepiono pięć pierwszych osób przeciw Covid-19 w Polsce - naczelną pielęgniarkę szpitala Alicję Jakubowską, dyrektora Waldemara Wierzbę, ratownika Sławomira Butkiewicza, dr Agnieszkę Szarowską i diagnostę Angelikę Aplas.

- Jestem dumna z tego, że zostałam wybrana - powiedziała Alicja Jakubowska przed szczepieniem, dziękując dyrektorowi. - Nie bolało - powiedziała tuż po zabiegu, dodając z uśmiechem, że widać radość w jej oczach.

- Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie otrzymał w niedzielę 75 fiolek szczepionek. Pozwoli to zaszczepić 375 osób, ponieważ z jednej porcji tworzy się dawki dla pięciu osób - wyjaśniła wcześniej Iwona Sołtys, rzecznik CSK MSWiA.

10 tys. sztuk

Pierwsze 10 tys. sztuk szczepionek przeciwko koronawirusowi wyruszyło do Polski w nocy z czwartku na piątek z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs. Do magazynów w Polsce, w Agencji Rezerw Materiałowych Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim, dotarły w sobotę nad ranem i jeszcze w sobotę po południu trafiły do pięciu hurtowni farmaceutycznych znajdujących się w Toruniu, Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu.

Szczepionki, które już są w Polsce, trafiają w niedzielę do 72 tzw. szpitali węzłowych, które jako pierwsze będą szczepić, zarówno personel medyczny, jak niemedyczny. Kolejna partia - 300 tys. dawek - przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu i trafi do ponad 500 szpitali. Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek.

W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

