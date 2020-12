"Wielka Brytania współpracuje z europejskimi partnerami, aby przewoźnicy w Kent mogli znów ruszyć w drogę. Przeprowadzono ponad 15 000 testów i ponad 8 000 samochodów ciężarowych jest z powrotem za Kanałem La Manche. Dziękujemy Polsce, która oddelegowała personel do współpracy z brytyjskimi żołnierzami w celu przeprowadzenia testów" - napisała na Twitterze Morton, podsekretarz stanu w MSZ, która odpowiada za relacje z krajami Europy i obu Ameryk.

The UK is working with European partners to get hauliers in Kent back on the move. More than 15,000 tests have taken place & more than 8,000 HGVs are back over the Channel. Thank you to Poland which has deployed personnel to work with UK soldiers to administer tests. 🇬🇧 🇵🇱 pic.twitter.com/qzWluazHhB