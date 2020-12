IMGW wydał ostrzeżenie 1. stopnia dla kilkunastu powiatów na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. Meteorolodzy prognozują wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm.

ZOBACZ: Boże Narodzenie. Na drogach będzie więcej policjantów

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Polska jest pod wpływem niżu znad zachodniej Rosji, jednak od zachodu rozbudowuje się klin wyżu znad Atlantyku. Napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 999 hPa i będzie rosło.

WIDEO: Prognoza pogody Polsat News, 25 grudnia

Pogoda w górach i nad morzem

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich i górach opady śniegu, w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, w Karpatach o około 10 cm. Temperatura maksymalna od -1 st. na Podhalu i 1 st. na północnym wschodzie do 3 st. w centrum i na zachodzie oraz 5 st. nad morzem.

Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty, północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 70 km. W górach wiatr będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne.

ZOBACZ: Turyści wchodzą na zamarzniętą taflę Morskiego Oka. Ratownicy mówią o bezmyślności

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, głównie we wschodniej połowie kraju i na krańcach południowych. Przyrost pokrywy śnieżnej na północy Warmii i Mazur o 5 cm, w Karpatach o około 6 cm. Temperatura minimalna od -5 st. w kotlinach górskich i -3 st. na Warmii, około -1 st. w centrum, do 2 st. nad morzem. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 65 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie także deszczu. Na obszarach podgórskich w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 0 st. na wschodzie do 4 st. nad morzem, chłodniej tylko w kotlinach górskich, od -4 do -2 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

Śnieg i deszcz w stolicy

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Temperatura minimalna -1 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

ZOBACZ: Nowy rozkład jazdy PKP na 2021 rok. W Warszawie wiele pociągów pojedzie inaczej

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, zachodni.

ms/ PAP, Polsat News