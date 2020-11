Nowy kolejowy rozkład jazdy, który będzie ważny od 13 grudnia 2020 r. do 12 grudnia 2021 r. pojawił się na Portalu Pasażera - stronie zarządzanej przez PKP PLK.

Obejmuje on nie tylko pociągi dalekobieżne PKP Intercity, ale i połączenia przewoźników regionalnych oraz prywatnych, takich jak Koleje Mazowieckie, Polregio, Koleje Śląskie, SKM, Arriva RP czy Leo Express.

Pasażerowie mogą zapoznać się z godzinami odjazdów poszczególnych pociągów na niemal cały najbliższy rok; wiele z nich będzie innych od tych obowiązujących obecnie. Wiadomo jednak, że w trakcie obowiązywania nowego rozkładu mogą pojawić się korekty.

Stolica: pospieszne pociągi odjadą z różnych stacji

Wiele zmian czeka m.in. pasażerów w Warszawie. Dotychczas pociągi jadące do i z odległych miast, np. Krakowa, Łodzi czy Gdańska, a także zza granicy zatrzymywały się na trzech dworcach w stolicy: Zachodnim, Centralnym oraz Wschodnim. Odstępstwa od tej reguły były nieliczne lub nie było ich wcale.

Jednak według planu odjazdów, który ma stać się obowiązującym w połowie grudnia, wiele składów zostanie przekierowanych na inne stacje: Warszawę Główną, Warszawę Gdańską i Warszawę Śródmieście. Oznacza to, że pominą przynajmniej jeden ze wspomnianych wyżej dworców w mieście, a niekiedy wszystkie trzy.

Stacja Warszawa Główna leży w dzielnicy Ochota, tuż przy Placu Zawiszy (ważnym węźle stołecznej komunikacji miejskiej), a także dworca kolejowego Warszawa Ochota, z której korzystają pasażerowie lokalnych połączeń. Od Dworca Centralnego dzieli go 1,5 kilometra.

Stacja Warszawa Główna nie funkcjonowała od 1997 roku; w ostatnich latach przeszła generalny remont. Od 14 marca zaczną odjeżdżać stamtąd wybrane pociągi Kolei Mazowieckich w kierunku Sochaczewa, Łowicza, Żyrardowa, Skierniewic i Płocka oraz przyspieszone składy do Łodzi obsługiwane przez Polregio oraz Łódzką Kolej Aglomeracyjną.

Dalekobieżne pociągi na dworcach Gdańskim i Śródmieście

Z kolei Warszawa Gdańska, która dotychczas sporadycznie przyjmowała pociągi dalekobieżne, obsłuży niektóre składy PKP Intercity.

Będą to m.in. pociągi do Trójmiasta, Bydgoszczy, Kołobrzegu, Krakowa, Szczecina, Piły, Częstochowy, aglomeracji śląskiej, Bielsko-Białej, Łodzi, Olsztyna, Wrocławia, Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, jak i za granicę: do czeskiego Bohumina, białoruskiego Brześcia i niemieckiego Frankfurtu nad Odrą.

Pierwsze długodystansowe połączenia na Dworcu Gdańskim w nowym rozkładzie jazdy pojawią się w połowie marca. W kolejnych miesiącach 2021 roku będzie ich przybywać. Stacja ta leży na granicy Śródmieścia i Żoliborza, nieopodal Ronda "Radosława"; przy niej zlokalizowana jest stacja metra linii M1.

Kilka dalekobieżnych pociągów PKP Intercity zatrzyma się także na dworcu Warszawa Śródmieście, usytuowanym między Dworcem Centralnym a stacją metra Centrum. Będą to połączenia w kierunku Olsztyna, Krakowa i Lublina, a wejście zmiany w życie również zaplanowano w marcu.

PKP PLK rozpoczęło remont Dworca Zachodniego

Skąd tyle zmian w stolicy? Przyczyną jest m.in. rozpoczynający się remont generalny Dworca Zachodniego, a w konsekwencji mniejsza przepustowość torów.

Na najbliższe lata zaplanowano również odnowę tzw. linii średnicowej oraz wchodzącego w jej skład tunelu ciągnącego się wzdłuż Alej Jerozolimskich.

Ta inwestycja ma zakończyć się w 2027 roku i również może spowodować wiele utrudnień w warszawskim ruchu kolejowym. W założeniach znajduje się m.in. budowa nowej stacji Warszawa Bracka w pobliżu Ronda de Gaulle'a, a także przeniesienie stacji Powiśle w inne miejsce.

