Grodzki przypomniał, że "to był dla nas wszystkich niełatwy rok". - Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie i nasze zwyczaje. Radosne zwykle Święta Bożego Narodzenia będziemy także obchodzić inaczej. Niezmiennie jednak jest to czas płynących zewsząd dobrych życzeń - podkreślił.

- Pragnę zatem, w imieniu Senatu oraz własnym życzyć Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnego ciepła, miłości najbliższych i wiary w lepsze jutro. Nawet jeśli ze względu na pandemię nie wszyscy spotkamy się przy wigilijnym stole, to spędźmy te Święta w poczuciu jedności, szacunku dla drugiego człowieka i wzajemnego wsparcia - powiedział.

ZOBACZ: "Debata Dnia": spór o zakaz przemieszczania się w sylwestra

- Niech świąteczny czas przyniesie Państwu wytchnienie od trosk i nadzieję na nowy rok 2021 - życzył marszałek.

WIDEO: życzenia świąteczne od marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

Grodzki do medyków: to, co robicie, jest nie do przecenienia

Szczególne życzenia Grodzki skierował do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych i wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy spędzą Boże Narodzenie ratując nasze zdrowie i życie.

- To, co robicie, jest nie do przecenienia. Życzę Państwu siły i wytrwałości, ale w miarę możliwości także czasu dla siebie i bliskich w te wyjątkowe dni. Wszystkim Państwu życzę dobrych Świąt i lepszego nowego roku - dodał Tomasz Grodzki.