Nocne dźwięki w Krakowie przestraszyły mieszkańców. Wyjaśniono ich pochodzenie

Dla wielu mieszkańców Krakowa dziwny dźwięk, który rozlegał się regularnie w nocy z niedzieli na poniedziałek brzmiał jak nie z tej ziemi. Niektórym przypominał film "Wojna światów" Stevena Spielberga. - Przybycie kosmitów było tam poprzedzane takim warkotem - mówi Polsat News Arkadiusz Kopański, mieszkaniec Krakowa.

Krakowska nocna "wojna światów"

Głośne, regularne odgłosy były słyszalne około północy. Usłyszeli je mieszkańcy niektórych krakowskich dzielnic i podkrakowskiej Wieliczki. Największy hałas był w Płaszowie, Starym Bieżanowie i Prokocimiu.

- Nie przeraziłem się tym, leżałem niezłomnie dalej w łóżku - mówi Kopański.

Dla części osób to była bezsenna noc. Wszystko trwało 15 minut, ale mieszkańcy czuli dyskomfort i niepokój.

- Nigdy wcześniej nie słyszałam takiego dźwięku. Mieszkam w Krakowie od 10 lat i w ogóle nigdzie takiego dźwięku. Był niepokojący, taki troszeczkę jakby z horroru - powiedziała Sylwia, mieszkanka Krakowa.

Jeden z mieszkańców poprosił policję o interwencję.

- Zadzwonił, że słyszy niepokojące dźwięki, żeby policjanci to sprawdzili bo wiązało się to z zakłócaniem ciszy nocnej - powiedział sierż. sztab. Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Tajemnicę źródła hałasu wyjaśniła w poniedziałek rano krakowska elektrociepłownia.

- Poprzedniej nocy zapotrzebowanie na ciepło było wysokie. W związku z tym uruchomiono dodatkową moc bloku energetycznego, co wiązało się z dodatkowym zrzutem pary i odgłosami, które zaniepokoiły mieszkańców, za co przepraszamy - powiedziała "Wydarzeniom" Monika Pabisek, z PGE Energia Ciepła.

Mgła mogła wpłynąć na słyszalność

Wszystko rozgrywało się nocą. Wielu mieszkańców zastanawiało się, co się dzieje. - Jest naturalne to, że człowiek poszukuje zrozumienia tego, co się wokół niego dzieje, żeby móc lepiej funkcjonować - powiedziała "Wydarzeniom" dr Anna Siudem, psycholog społeczna.

Zdaniem ekspertów na słyszalność dźwięku mogła wpłynąć gęsta mgła, która tej nocy spowiła Kraków.

- Znane jest takie zjawisko, że jeżeli mamy mgłę, to potrafimy słyszeć dźwięki z bardzo dużej odległości. Nie wiemy, skąd one dochodzą, ale je słyszymy - wyjaśniła prof. Irena Jankowska-Sumara z Instytutu Fizyki Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie.

Dźwięki nocnego miasta gromadzone są przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie w projekcie realizowanym przez sześc europejskich muzeów. Dzięki niemu można się przekonać, że w mieście nocą nie jest cicho.

- Czasami jak te dźwięki się zmieniają, albo jest ich większe natężenie, to wtedy reagujemy, że coś się stało - mówi Dariusz Nowak z Urzędu Miasta Krakowa. Jak tłumaczy na ogół nocne dźwięki nie są niczym nadzwyczajnym. - Miasto po prostu żyje i w nocy nie śpi - mówi Nowak

Krakowska wojna światów okazała się być walką o cieplny komfort mieszkańców.

