Potworny hałas i smród to dla mieszkańców tego osiedla codzienność. Urzędnicy rozkładają ręce

Dramat rodziny pani Doroty z Chełma Śląskiego ma prawie tyle samo lat, co koszmarne sąsiedztwo auto złomu za ich płotem. Kiedy kilkanaście lat temu rodzina kupowała działkę pod budowę domu, nie spodziewała się, z czym przyjdzie się zmierzyć.

- To w ogóle jest niesamowite. Nikt się tego nie spodziewał. Zresztą wiedząc nikt nie kupowałby tutaj ziemi i nie budował domów. Nie skazywałby się na taką gehennę. Nikt nie jest nienormalny. Nie ładuje się swojego dorobku życia w miejsce, które jest po prostu piekłem na ziemi - mówi "Interwencji" Dorota Mizga-Garyga. - Moja córka tutaj 10 lat temu zachorowała na bardzo poważna chorobę. Jest to choroba nowotworowa i dziewczyna walczy z tą choroba już przez 10 lat - dodaje.

- Muszę siedzieć cały czas w domu, okna pozamykane, bo tak śmierdzi. Nie da się po prostu wytrzymać. I ten huk też, bo to tak huczy, huczy i tarabani się i to jest też takie niemiłe bardzo - mówi córka pani Doroty.

"Syn przejął działalność i zrobił fabrykę"

Potworny hałas, smród smarów samochodowych i benzyny to codzienność nie tylko tej rodziny. Z tym samym muszą zmagać się mieszkańcy, którzy również lata temu kupowali działki, budowali domy marząc o spokoju.

- Tu był tylko warsztat samochodowy, który prowadził ojciec i rozbierał sobie na początku, w latach 2000. Były maluchy i on sobie to rozbierał i później na złom wysyłał. Po jego śmierci syn przejął tę działalność i zrobił z tego fabrykę - mówi pan Andrzej, jeden z mieszkańców osiedla.

Cisza, która trwała w trakcie realizacji reportażu "Interwencji" dla mieszkańców była czymś wyjątkowym. Filmiki, które nagrywają, jednoznacznie pokazują, że to nie jest ich codzienność. Pozwolenie na taką uciążliwą działalność w 2007 roku wydał Wojewoda Śląski. Niestety ilość przetwarzanych odpadów jest znacznie większa niż ta, na które właściciel firmy ma wydane pozwolenie.

- Przy każdej kontroli, która tu jest przeprowadzana przez Inspektorat Ochrony Środowiska, są wykazywane takie nieprawidłowości i jest napisane takie zdanie, że stacja nie spełnia minimalnych warunków zgodnych z przepisami prawa - twierdzi pani Dorota.

- W kolejnych latach przedsiębiorca przetwarza ilość odpadów dużo większą, niż posiada na to decyzję Marszałka Województwa Śląskiego. Zdecydowanie martwi nas to, że te przekroczenia mają miejsce - mówi Małgorzata Zielonka-Alker, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Urząd marszałkowski a urząd gminy

Reporter "Interwencji": Przecież jest przepis mówiący o tym, że jesteście władni to zezwolenie cofnąć.

Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Oczywiście jest taki przepis, który nawet zobowiązuje urząd marszałkowski do takiego działania. Przedsiębiorca dwukrotnie zwracał się z wnioskami o rozszerzenie działalności.

Reporter: Daliście mu taka zgodę?

Rzecznik: Oczywiście takiej zgody nie dostał.

Reporter: Sam się rozszerzył, wie pan o tym?

Rzecznik: Nie dostał zgody na to, żeby rozszerzyć działalność.

Reporter: Ma to w nosie.

Rzecznik: Natomiast jeśli jest podejrzenie, że on gromadzi...

Reporter: To jest fakt, a nie podejrzenie.

Rzecznik: ... że on gromadzi odpady na terenie swojego zakładu w ilości większej niż powinien...

Reporter: Panie rzeczniku, to jest fakt.

Rzecznik: To już niestety nie działają tutaj służby urzędu marszałkowskiego, tylko urzędu gminy.

Stanisław Jagoda, wójt gminy Chełm Śląski twierdzi, że on takiego pozwolenia nie wydawał, w związku z czym nie może go cofnąć.

- My wszyscy czujemy się jak w matrixie, dlatego zwróciliśmy się do państwa, no bo już nie ma żadnej władzy, która by zastopowała ten proceder - mówi pani Agata, mieszkanka osiedla.

