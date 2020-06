Hałas spłoszył konie z Morskiego Oka. Jeden "przeleciał przez bariery i leżał do góry nogami"

Przelot śmigłowca TOPR nad trasą do Morskiego Oka spłoszył konie, które ciągnęły wóz. Jeden z nich przeskoczył przez bariery odgradzające drogę i doznał ciężkich obrażeń. Najprawdopodobniej nie uda się go uratować. Zaprzęgiem jechał jedynie woźnica, który został ranny i trafił do szpitala. Drugi z koni zaczął biegać po okolicy.