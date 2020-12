Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Na londyńskich dworcach pojawiły się w niedzielę tłumy mieszkańców brytyjskiej stolicy usiłujących opuścić miasto przed godz. 00.01 czasu GMT (01.01 czasu polskiego) kiedy wchodzi w życie zakaz podróży z wyjątkiem koniecznych przypadków.

There's an extra flight coming to Belfast tomorrow from London and the shite show at Stormont went home to sleep.



Londoners fleeing from St Pancras this evening following the Tier 4 announcement pic.twitter.com/7Dsh8eXZcK