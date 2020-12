"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dla Fundacji Polsat! Świąteczny odcinek specjalny w Polsacie o 20:00

Święta to czas marzeń o pięknej choince, śniegu i ciągnących po nim saniach z prezentami oraz przede wszystkim ciepłych wieczorach spędzonych w gronie najbliższych. To także czas, kiedy jeszcze większą troską powinniśmy otoczyć tych, którzy liczą na naszą pomoc. Takiego wsparcia potrzebują także podopieczni Fundacji Polsat. To właśnie dla nich, 18 grudnia w Polsacie, przepiękne metamorfozy przygotują gwiazdy specjalnego świątecznego odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Katarzyna Skrzynecka, Ewelina Lisowska, Czadoman, Gosia Andrzejewicz, Stefano Terrazzino, Adam Strycharczuk, Katarzyna Dąbrowska, Filip Lato i Marek Kaliszuk. Zwycięzca odcinka przekaże Fundacji Polsat aż 100 tysięcy złotych!

Największe hity Bożego Narodzenia



To będzie niezapomniany odcinek w świątecznym klimacie. Największe hity, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie Świąt Bożego Narodzenia, wykonają zwycięzcy i uczestnicy poprzednich edycji show. W roli prowadzących zobaczymy niezawodnego Macieja Dowbora oraz Krzysztofa Ibisza, którego czeka nie lada wyzwanie, bo specyficzne poczucie humoru Piotra Gąsowskiego jest trudne do podrobienia. Efekty zobaczymy już 18 grudnia na antenie Polsatu.

Za jurorskim stołem zasiądą: przewodnicząca Rady Fundacji Polsat Małgorzata Nawrocka, jurorka Małgorzata Walewska i aktor Piotr Gąsowski, który na co dzień prowadzi program.



- Przypada mi w programie wyjątkowa rola, gdyż zasiądę za stołem jurorskim obok fantastycznych osób - diwy operowej Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego, który zazwyczaj prowadzi ten program, a w tym roku wcielił się również w rolę Mikołaja w corocznej wielkiej akcji Telewizji Polsat i Biura Reklamy Polsat Media Mikołajkowy Blok Reklamowy. To ogromne wyróżnienie, że wraz z nimi będę mogła oceniać występy tych fantastycznych wykonawców. Zwycięzca odcinka specjalnego przekaże Fundacji Polsat aż 100 tysięcy złotych. Za to wsparcie chciałabym bardzo podziękować w imieniu Fundacji i jej podopiecznych - mówi Małgorzata Nawrocka, Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.



Kogo usłyszymy na świątecznej scenie?

W pierwszą damę piosenki, wokalistkę jazzową Ellę Fitzgerald w utworze "Winter Wonderland" wcieli się Katarzyna Skrzynecka. Z kolei Katarzyna Dąbrowska w roli Seweryna Krajewskiego zaśpiewa przepiękną świąteczną balladę, pt. "Dzień jeden w roku (Jest taki dzień)" Czerwonych Gitar. Ewelina Lisowska jako Edyta Górniak wykona piosenkę "Pada śnieg" w duecie z Krzysztofek Antkowiakiem, który wystąpi w roli... samego siebie.

Gosia Andrzejewicz przemieni się w postać, dzięki której udowodniła w 13. serii programu, że nie ma rzeczy niemożliwych, czyli Mariah Carey. Piosenkarka zaśpiewa przebój "All I Want For Christmas".

Marek Kaliszuk przeistoczy się w nieodżałowanego George’a Michaela w hicie wszech czasów "Last Christmas". Trudno w to uwierzyć, ale przebój brytyjskiego duetu Wham! ma już prawie 40 lat. Dokładnie w 1984 roku George Michael i Andrew Ridgeley nagrali singiel, który stał się później jednym z największych popowych świątecznych symboli przełomu wieków. Do dziś "Last Christmas" króluje w mediach przed Świętami Bożego Narodzenia.

Jakie niespodzianki szykują pozostałe gwiazdy show? O tym widzowie przekonają się sami! Twoja Twarz Brzmi Znajomo odcinek specjalny, 18 grudnia o godzinie 20 w Polsacie!

Ponad 250 ml zł, by pomóc chorym dzieciom

Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu czterech lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą prawie 37 tysięcy małych pacjentów i wsparła finansowo 1725 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny.

W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 250 mln 501 tys. 703,59 złotych. Więcej informacji o działaniach Fundacji Polsat - www.fundacjapolsat.pl.



Producentem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest firma Endemol Shine Polska. Reżyserem jest Bolesław Pawica. Muzycznie nad projektem czuwa Marcin Urban. Choreografią zajmuje się Krzysztof Adamski a umiejętność śpiewu szlifuje u uczestników Agnieszka Hekiert.

red/ Polsat News, Polsat