Medycy tańczą z radości po pierwszym transporcie szczepionek na COVID-19

W filmie opublikowanym na TikTok-u, ubrani w fartuchy lekarze z amerykańskiego centrum medycznego tańczą w rytm piosenki "Good as Hell" (Dobre, jak diabli) Lizzo, przygotowując się do otrzymania pierwszych szczepionek na COVID-19.

Wideo udostępniła Kate Walsh, prezes i dyrektor generalna Boston Medical Center.

"Dlaczego kocham swoją pracę. Ludzie z pierwszej linii frontu [walki z pandemią koronawirisa - red.] wiwatują swoim kolegom, pracującym nad bezpieczną i sprawiedliwą dystrybucją szczepionek, świętując ich nadejście! Wspaniały dzień, świetne miejsce" - napisała.

Why I love my job ⁦@The_BMC⁩ ! Teams of people working to safely and equitably distribute vaccines to their front line colleagues getting cheered on by their friends celebrating the arrival of the vaccines! A great day, a great place. ❤️ pic.twitter.com/XfrIthFIY5