Budka: zwróciłem się do prezydent o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Lider PO Borys Budka zaapelował w piątek do prezydenta Andrzeja Dudy o pilne zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. działań dotyczących zwalczania pandemii. Rząd nie robi nic, by informować o tym, co się dzieje, więc zwróciłem się do prezydenta - oświadczył Budka.