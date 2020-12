Najwięcej zakażeń wykryto w woj. mazowieckim (1422), wielkopolskim (1148) i kujawsko-pomorskim (1050).

łódzkiego (656), lubelskiego (534), lubuskiego (427), małopolskiego (399), podlaskiego (266), opolskiego (250), świętokrzyskiego (180), podkarpackiego (168). 170 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 18, 2020

Jak poinformował resort zdrowia, 170 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Od początku epidemii w Polsce zachorowało 1 182 864 osób, zmarło 24 771.

W ciągu doby wykonano ponad 33,9 tys. testów.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 33,9 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/WCB6s5d6CQ — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 18, 2020

Ponad 900 tys. ozdrowieńców Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 18 542 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie; 1725 jest pod respiratorami – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 36 659 łóżek i 3145 respiratorów. W kraju pula wolnych łóżek – jak pokazują dane MZ – wynosi więc 18 117, a respiratorów – 1420. Na kwarantannie – jak przekazało ministerstwo – przebywa 208 368 osób. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 11 258 osób. Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 915 576 osób chorych na COVID-19. 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/ApFtrY00Gw — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 18, 2020 Narodowa kwarantanna - Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz pozostawienia dotychczasowych obostrzeń, zamykamy hotele - również na wyjazdy służbowe - oraz stoki narciarskie - mówił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział także wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się w noc sylwestrową.



Szef MZ podczas konferencji prasowej zaznaczył, że "same apele nie pomogą, same apele to za mało". Zwracał jednocześnie uwagę na obostrzenia wprowadzone przez inne kraje Europy, gdzie w wielu z nich wprowadzono lockdown. Do Wuhan pojadą eksperci WHO

Do chińskiego miasta Wuhan uda się w przyszłym miesiącu grupa 10 międzynarodowych ekspertów w celu zbadania źródeł koronawirusa - poinformowała w środę Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO). Pekin, po długich negocjacjach i wahaniach, wyraził zgodę na przybycie misji. ZOBACZ: Będzie międzynarodowa misja ekspertów do Wuhan. Chcą ustalić źródła koronawirusa

Jak informują media brytyjskie, władze chińskie długo zwlekały z wydaniem zgody na niezależne badania źródeł pandemii i przybycie do miasta międzynarodowych ekspertów. Negocjacje z WHO trwały wiele miesięcy. Uważa się, że wirus, który spowodował światową pandemię, po raz pierwszy pojawił się na tzw. "mokrym" targu żywności w Wuhan, na którym sprzedawano m. in. zwierzęta.

Pandemia koronawirusa paraliżuje świat

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

ZOBACZ: Kaczyński: nasza formacja jako jedyna jest w stanie bronić interesu Polski

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

msl/ polsatnews.pl