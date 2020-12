- Nasze informacje pokazywały, że w okresie świątecznym, noworocznym wszystkie praktycznie pensjonaty, hotele w miejscowościach górskich były już wypełnione, były dokonane rezerwacje. Musieliśmy tę fikcję przerwać. Zamknięcie hoteli i stoków narciarskich spowoduje to, że zostaniemy w domu - mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polsat News.

Waldemar Kraska, pytany o nowe obostrzenia i egzekwowania tych, które już działają przyznał, że "te, które są, działają - głównym warunkiem jest, abyśmy ich przestrzegali, a służby egzekwowały te obostrzenia". - Ale niestety zbliża się okres, kiedy nasza aktywność, nasze kontakty międzyludzkie się uaktywniają, są co raz częstsze - przyznał wiceminister zdrowia.

Jak mówił, "wielki wzrost zakażeń" w Ameryce spowodowało Święto Dziękczynienia.

Kraska: te święta będą zupełnie inne

- Cała Europa wprowadza te rygorystyczne obostrzenia na okres świąteczny i noworoczny. Musimy doprowadzić do tego, żeby tych nowych zakażeń było jak najmniej, żeby Polacy zostali w domach. Te święta i Nowy Rok będą zupełnie inne, niż jesteśmy przyzwyczajeni - musimy podejść do tego bardzo odpowiedzialnie. Zostańmy w domu - zaapelował Kraska, zaznaczając przy tym, że "najlepszym prezentem, jaki możemy zrobić swojej rodzinie, jest to, że nie przywieziemy koronawirusa".

Wideo: Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska o dodatkowych obostrzeniach

- Polacy są dość kreatywnym narodem i dość szybko tę furtkę znaleziono - ocenił wiceminister, pytany o tzw. "wyjazdy służbowe" do pensjonatów i apartamentów w górach. - Nasze informacje pokazywały, że w okresie świątecznym, noworocznym wszystkie praktycznie pensjonaty, hotele w miejscowościach górskich były już wypełnione, były dokonane rezerwacje. Musieliśmy tę fikcję przerwać. Zamknięcie hoteli i stoków narciarskich spowoduje to, że zostaniemy w domu - ocenił.

Kraska przyznał, że nie jest rozważane wprowadzenie dodatkowych ograniczeń dot. kościołów. - Święta dla katolików są bardzo ważne - podkreślił, dodając, że osoby starsze nie powinny brać udziału w pasterce.

"Ta szczepionka jest naprawdę bezpieczna"

- Niedługo pojawi się w Polsce szczepionka, będziemy mogli się zaszczepić - mówił wiceminister. W pierwszej kolejności szczepieni mają być medycy. - Ta szczepionka jest naprawdę bezpieczna, nie mamy czego się obawiać - podkreślał.

Kraska liczy, że zaszczepi się 70 proc. Polaków. Rząd jest przygotowany, żeby zaszczepić całą populację.

jo/grz/ Polsat News