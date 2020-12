Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) utrzymał w mocy sankcje nałożone na Rosję przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) za permanentne łamanie przepisów antydopingowych. WADA czteroletni zakaz startu w największych imprezach sportowców w rosyjskich barwach nałożyła rok temu. Obecna decyzja CAS, która tylko nieznacznie skraca sankcje, jest efektem odwołania Rosjan od tej decyzji.

Wykluczenie Rosjan z igrzysk

Sankcje będą obowiązywać w okresie od 17 grudnia 2020 do 16 grudnia 2022 roku.

Oznacza to m.in. że Rosjanie jako reprezentacja nie będą mogli wystąpić w igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 roku oraz zimowych w Pekinie w 2022 roku.

Sportowcy rosyjscy pod flagą narodową nie będą mogli też startować w mistrzostwach świata, których organizatorem są kraje-sygnatariusze światowego kodeksu antydopingowego.

Od wyroku CAS Rosji przysługuje odwołanie do sądu cywilnego - Szwajcarskiego Trybunału Federalnego.

Bańka: przełomowy spór wygrany

- Cieszymy się, że wygraliśmy ten przełomowy spór. Dołożyliśmy wszelkich możliwych starań, badając tę bardzo złożoną sprawę i przedstawiając ją przed CAS. Panel wyraźnie potwierdził nasze ustalenia, że władze rosyjskie bezczelnie i nielegalnie manipulowały danymi moskiewskiego laboratorium w celu ukrycia zinstytucjonalizowanego dopingu. W obliczu ciągłego oporu i zaprzeczeń ze strony Rosji, jasno udowodniliśmy naszą rację i zgodnie z przepisami prawa. Pod tym względem orzeczenie to jest bardzo ważne dla czystego sportu i sportowców na całym świecie - powiedział były minister sportu Witold Bańka, który jest szefem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Bańka wyraził jednak rozczarowanie, że CAS nie poparł wszystkich rekomendowanych konsekwencji na czteroletni okres, o który prisiła WADA.

- Uważamy, że konsekwencje te były proporcjonalne i rozsądne, ale ostatecznie WADA nie jest sędzią, ale prokuratorem i musimy uszanować decyzję panelu. Są to nadal najdotkliwsze konsekwencje, jakie kiedykolwiek zostały nałożone na jakikolwiek kraj za bezprawne działania związane z dopingiem, a decyzja CAS wyraźnie potwierdza, że podejście WADA, zdecydowane oraz ukierunkowane na przestrzeganie określonych procedur, było właściwe i skuteczne w tej sprawie - skomentował Bańka długość kary.

- Rosyjska flaga nie będzie powiewać na sportowych arenach. Nie będzie również odgrywany hymn Rosji. To jasny sygnał, że zinstytucjonalizowane oszustwa i skoordynowane wysiłki zmierzające do obalenia światowego systemu antydopingowego nie będą tolerowane - zaznaczył Bańka.

Uznał on, że władze rosyjskie "skandalicznie manipulowały" danymi, uzyskanymi przez Departament Śledczy WADA z moskiewskiego laboratorium. Manipulacja ta była ostatnią na długiej liście naruszeń i doprowadziła do konsekwencji dla władz. - Władze rosyjskie miały okazję, aby uporządkować swoje podwórko i ponownie dołączyć do globalnej społeczności antydopingowej dla dobra swoich sportowców i uczciwości sportu, ale zamiast tego zdecydowały się kontynuować swoją ścieżkę oszustwa i zaprzeczania - podsumował Bańka, który kieruje WADA od 1 stycznia 2020.

Starty pod flagą międzynarodową

Decyzja oznacza, że przez dwa lata rosyjscy sportowcy w najważniejszych imprezach - igrzyskach olimpijskich i mistrzostwa świata - będą mogli startować jedynie pod flagą neutralną, podobnie jak miało to miejsce np. w czasie zimowych igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku.

Zakazem wstępu na najważniejsze zawody objęto także rosyjskich oficjeli.

Ponieważ zakaz jest efektem skandalu dopingowego w Rosji sportowcy rosyjscy pod flagą narodową nie będą mogli startować w mistrzostwach świata, których organizatorem są kraje-sygnatariusze światowego kodeksu antydopingowego.

