Robert Lewandowski zwyciężył w czwartek w plebiscycie FIFA The Best, a tym samym został uznany za najlepszego piłkarza świata. Zawodnik Bayernu Monachium i reprezentacji Polski wyprzedził m.in. Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. - To dla mnie wielki dzień - powiedział Lewandowski po triumfie.