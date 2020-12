Chorwacki piłkarz przekazał szpitalom 15 ton mandarynek

- W trudnych czasach, kiedy wszyscy stoimy w obliczu kryzysu Covid-19, ważne jest, aby w ramach naszych możliwości wspierać tych, którzy tego najbardziej potrzebują - powiedział Darijo Srna portalowi Rogotin.hr.

W 2014 r. zakupił 20 ton mandarynek dla dzieci z ukraińskiego Doniecka. W klubie z tego miasta - Szachtarze - występował aż przez 15 lat (2003-2018) i zdobył 10 mistrzowskich tytułów. Sięgnął też po puchar Ligi Europy UEFA w 2009 r.

ICYMI, Shakhtar's Darijo Srna sent 20 tons of tangerines to children in war-torn Donetsk. http://t.co/81rUxYLU7u pic.twitter.com/EiXkWtglL5