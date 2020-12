57 kobiet oskarża jednego z najbogatszych Kanadyjczyków, Petera Nygarda, że kusił je pieniędzmi i karierą, a następnie bił oraz gwałcił. Biznesmen z branży odzieżowej został zatrzymany przez policję. W USA postawiono mu dziewięć zarzutów - dotyczą również przestępstw finansowych i handlu usługami seksualnymi. We wtorek stanął on przed sądem w Winnipeg.

79-letni Nygard w poniedziałek trafił do aresztu w Winnipeg, grozi mu ekstradycja do USA. Do niedawna był kanadyjskim potentatem w branży odzieżowej. Jego firma ma siedzibę w Winnipeg w Kanadzie, a liczba sklepów sieci w Ameryce Północnej wynosiła na początku roku 170.

Jak cytowały kanadyjskie media z odtajnionych dokumentów amerykańskiego sądu federalnego na Manhattanie, zarzuty dotyczą trwających od przynajmniej 1995 r. "przestępczych działań, w których wykorzystano kilkadziesiąt ofiar m.in. w USA, na Bahamach i w Kanadzie". ZOBACZ: Jeden najbogatszych Kanadyjczyków oskarżony o gwałty na nieletnich Nygard miał używać siedziby firmy w Winnipeg, swoich wpływów, pracowników i środków finansowcy "do wyszukiwania dorosłych i nieletnich kobiet" dla siebie, swoich znajomych i wspólników biznesowych. Niektóre zarzuty sięgają lat 70. XX wieku Sędzia w Winnipeg zdecydował we wtorek, że biznesmen pozostanie w areszcie do 13 stycznia przyszłego roku, na kiedy zaplanowano jego następne wezwanie przed sąd. Prawnik Nygarda zapowiedział, że będzie starał się o zwolnienie za kaucją. W lutym br. w Nowym Jorku wniesiono przeciw Nygardowi pozew. Został oskarżony przez grupę dziesięciu kobiet o gwałt; obecnie jest to pozew zbiorowy 57 kobiet. Część zarzutów sięga 1977 r. - podały kanadyjskie media. FBI przeszukała jego biura w Nowym Jorku i Los Angeles, obecnie zwróciła się do Kanady o jego zatrzymanie. Służby uruchomiły także specjalną linię telefoniczną dla ofiar Nygarda. Na początku br. inne dwa pozwy zostały złożone w Los Angeles. Poszkodowane: Nygard kusił pieniędzmi, a następnie gwałcił Kanadyjskie media cytowały w lutym fragmenty nowojorskiego pozwu złożonego przez ofiary Nygarda, w którym kobiety opisywały wydarzenia w posiadłości na Bahamach, w latach 2008 - 2015. Trzy ze skarżących miały wówczas 14 lat, kolejne trzy – 15 lat. Obecnie kobiety są w wieku od 18 do 36 lat. Prawnicy opisali, że Nygard "rekrutował i zachęcał młode kobiety i dzieci, na których łatwo było wywierać wrażenie, często niezamożne, kusząc pieniędzmi i fałszywymi obietnicami kariery modelki". Skarżące zarzuciły Nygardowi także podawanie im alkoholu, napojów zawierających środki usypiające, stosowanie przemocy. Po gwałtach milioner miał rzekomo wręczać kobietom koperty z tysiącami dolarów. ZOBACZ: Dożywocie za 136 gwałtów. Doktorant z Manchesteru "najbardziej masowym gwałcicielem w historii" Jak informowały kanadyjskie media, pracownicy Nygarda mieli wyszukiwać dziewczynki i młode kobiety na cotygodniowe przyjęcia, a kiedy - zaproszone – pojawiały się na imprezach, informacja o nich oraz zdjęcia trafiały do Nygarda, który wybierał w ten sposób swoje ofiary. Baza danych miała zawierać opisy 7,5 tys. kobiet. Opisywane w pozwie przyjęcia miały być opłacane przez Nygard Companies. Nygard zapłacił ministrowi, który został premierem? Pozew zarzuca też Nygardowi, że przekupił policję i polityków na Bahamach, by mieć ochronę. Miało chodzić o "regularne wypłaty dziesiątek tysięcy dolarów policji, urzędnikom, parlamentarzystom i nawet jednemu z byłych ministrów, który następnie został premierem". Kobiety, które zostały zgwałcone przez Nygarda, były zastraszane – zarzuca pozew. Postępowanie w sprawie pozwu zbiorowego w Nowym Jorku zostało w sierpniu br. zawieszone, jednak – zwróciły uwagę kanadyjskie media – nie oznacza to odrzucenia sprawy, może zostać wznowiona, gdy zadecyduje o tym sędzia. Nygard zaczął swój odzieżowy biznes w 1967 r. Według portalu Celebritynetworth.com. przed pandemią wartość majątku urodzonego w Finlandii Nygarda wynosiła 900 mln dolarów. W lutym br. Nygard ustąpił z wszystkich stanowisk w swojej firmie i powiązanych spółkach. W marcu br. wobec dziewięciu spółek należących do Nygarda zostało rozpoczęte postępowanie upadłościowe.

wka/ PAP, polsatnews.pl