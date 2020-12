"Trzymaj się z daleka od UE i Europy". Premier Słowenii odpowiedział Georgowi Sorosowi

- Proszę, trzymaj się z dala od UE i Europy. Twoje brudne pieniądze dla tak zwanych NGO to największe źródło konfliktów na kontynencie, które niszczy zaufanie wśród ludzi i demokracji - napisał premier Słowenii.

ZOBACZ: Oświadczenie premiera. "Powiódł się nasz plan uzyskania wyjątkowego budżetu"

- Już wystarczy brexit. UE potrzebuje odbudowy i stabilności. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zrobiła dobrą robotę - dodał.

"Węgry i Polska zagrażają fundamentalnym wartościom UE"

W ten sposób Jansza odpowiedział na tweeta Sorosa, w którym miliarder ocenił, że "Węgry i Polska bezczelnie zagrażają fundamentalnym wartościom UE". - Kompromis w sprawie budżetu, który UE osiągnęła z tymi dwoma krajami, odzwierciedla mylną wiarę w to, że to zagrożenie można wyeliminować myśleniem życzeniowym - stwierdził Soros na Twitterze zamieszczając link do tekstu swojego autorstwa na łamach portalu Project Syndicate, którego jest sponsorem.

Stay away from #EU and Europe, please. Your dirty money for so called #NGOs is the strongest generator of conflicts on the continent, destroying trust among people and democracy. One #Brexit has been enough. EU needs recovery and stability. Chancellor #Merkel did a good job. https://t.co/IF7ho773PD