Łukasz Kohut wprawił w osłupienie tłumaczy Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Europoseł Wiosny Roberta Biedronia podczas swojego wystąpienia zaczął nagle przemawiać w gwarze śląskiej. - Tłumaczenie na angielski zawiodło - zakomunikował przewodniczący prowadzący obrady sądząc, że to kłopoty techniczne.

Parlament Europejski zajmował się ostatnio inicjatywą Minority Safepack. To przełomowa inicjatywa, której celem jest wprowadzenie wspólnych dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej standardów ochrony praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych.

"Zjednoczona w różnorodności to motto Unii Europejskiej"

Podczas debaty głos zabrał europoseł Wiosny Roberta Biedronia, Łukasz Kohut.

- Zjednoczona w różnorodności to motto Unii Europejskiej. To piękna idea - powiedział Łukasz Kohut. - Składa się na nią wiele elementów, a jednym z nich jest szacunek i wsparcie dla podmiotowości etnicznej, językowej i kulturowej. Inicjatywa Minority Safepack pomoże wprowadzić ją w życie. I objąć ochroną również te społeczności, które z różnych powodów - również politycznych - nie posiadają formalnego uznania ze strony państw członkowskich - dodał Kohut.

Jak stwierdził, "to przypadek jego śląskiej narodowości i jego języka śląskiego". - Jednego z regionalnych języków Unii, którym mówi kilkaset tysięcy osób - stwierdził.

"To niy ma ganba godać po ślonsku"

Chociaż europoseł mówił po polsku, w pewnym momencie przeszedł na śląską gwarę.

- I stoja tukej, chocioż we Warszawie godajom, że Ślonzoków i Ślonzoczek niy ma, że niy ma prawa być ślonskij godki, że niy ma ślonskij nacyje. A to niy ma gańba być ze myńszości. To niy ma ganba godać po ślonsku. Je prawie na opach" - mówił.

Słowa europosła wprawiły w "osłupienie i niemoc" tłumaczy Parlamentu Europejskiego - poinformowała korespondentka Polsat News w Brukseli, Dorota Bawołek.

- Tłumaczenie na angielski zawiodło - zakomunikował w pewnym momencie przewodniczący prowadzący obrady. Następnie poprosił polskiego europosła o powtórzenie swojej wypowiedzi.

"Wygramy tę walkę"

Kohut kontynuował przemówienie po śląsku. Na koniec wrócił jednak znowu do języka polskiego.

- Europa jest silna swoją różnorodnością. Nigdy o tym nie zapominajmy i nie przestawajmy walczyć - powiedział. - My na Śląsku walczymy o nasz język już wiele, wiele lat. I wygramy tę walkę, gwarantuję - dodał.

Na koniec prowadzący obrady wyjaśnił innym europosłom, że "tłumaczenie na angielski było niedostępne, bo nie zostało wygłoszone w oficjalnym języku UE".

