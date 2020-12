Protesty na Białorusi. MSW: ponad 300 zatrzymanych w Mińsku

Na udostępnionej przez centrum Wiasna liście zatrzymanych widnieje 226 nazwisk. Zdecydowaną większość zatrzymań przeprowadzono w Mińsku, ale są też informacje o zatrzymaniach w Smolewiczach, Brześciu i Borowlanach.

Mińska milicja podała, że w stolicy liczba uczestników akcji nie przekroczyła 800 osób. Dodano, że "za naruszenie przepisów o masowych zgromadzeniach" w Mińsku zatrzymano ponad 300 obywateli. Sprecyzowano, że zatrzymania przeprowadzono na podstawie artykułów dotyczących naruszenia porządku organizacji albo przeprowadzania masowych zgromadzeń i niepodporządkowania się poleceniu pracowników organów spraw wewnętrznych.

Protesters in #Belarus weathered icy conditions on Sunday, hitting the streets of the capital #Minsk to demand the resignation of authoritarian leader Alexander Lukashenko who is facing down months of historic protests against his rule https://t.co/jd2c1YnqaH pic.twitter.com/3NzHmrR2nG