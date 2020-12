Protesty na Białorusi. Ludzie tworzą "łańcuchy solidarności"

W Mińsku i innych białoruskich miastach ludzie maszerują kolumnami w dzielnicach mieszkaniowych, tworzą "łańcuchy solidarności" - relacjonuje Tut.by. Około godziny 13 (godz. 11 w Polsce) zaczęły się zatrzymania.

#Belarus: pro-democracy protests continue as people remain determined to march for free elections and the departure of #Lukashenko pic.twitter.com/FtLda0mW8b — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 6, 2020

Agencja Interfax-Zapad podała, że zatrzymania przeprowadzono w kilku dzielnicach Mińska. Według niezależnego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ) w Grodnie dwoje dziennikarzy BiełaPAN zostało zabranych na przesłuchanie.

Czytelnicy Iut.by informują o problemach z korzystaniem z serwisu Telegram w Mińsku i Homlu.

Na Białorusi od wyborów prezydenckich 9 sierpnia trwają akcje protestacyjne, których uczestnicy domagają się odejścia Alaksandra Łukaszenki i rozpisania nowych, uczciwych wyborów.

ZOBACZ: Alaksandr Łukaszenka: przy nowej konstytucji nie będę już prezydentem

W minioną niedzielę według MSW zatrzymano i umieszczono w areszcie 313 osób. Obrońcy praw człowieka z organizacji Wiasna oszacowali liczbę zatrzymanych przed tygodniem na 424.