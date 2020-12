"Zabij to i wyjedź z tego miasta" Wilczyńskiego laureatem Złotych Lwów

Zwycięzców konkursu głównego 45. FPFF ogłoszono podczas gali transmitowanej w TVP Kultura. Z uwagi na epidemię i aktualne obostrzenia laureaci nie byli obecni w Gdyni. Podziękowania nagrali w specjalnych klipach wideo, które wyświetlono w trakcie uroczystości.

Złotymi Lwami uhonorowano animację "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego. To przejmująca opowieść o czasie i przemijaniu, której realizacja trwała 14 lat. Reżyser powraca w niej do lat dzieciństwa i młodości. Wspomina swoich rodziców i najlepszego przyjaciela Tadeusza Nalepę. Film to także plastyczne, autorskie, sentymentalne spojrzenie twórcy na jego rodzinne miasto - Łódź. Głosu postaciom użyczyli m.in. Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Gustaw Holoubek, Barbara Krafftówna i Krystyna Janda.

Laureaci Srebrnych Lwów

Srebrne Lwy otrzymali za "Sweat" reżyser Magnus von Horn i producent Mariusz Włodarski. Von Horn odebrał także nagrodę za reżyserię.

📽 ZŁOTE LWY 45. FPFF DLA „ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO MIASTA" ⭐ Po raz pierwszy w historii naszego festiwalu nagrodę dla... Opublikowany przez Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Sobota, 12 grudnia 2020

Nagrody za role główne w - kolejno "Sweat" i "25 lat niewinności" Jana Holoubka - otrzymali Magdalena Koleśnik oraz Piotr Trojan. Natomiast najlepsze kreacje drugoplanowe stworzyli Aleksandra Konieczna w "Sweat" i Tomasz Włosok w "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" Macieja Kawulskiego.

WIDEO - Śledztwo ws. zabójstwa 16-latki; zatrzymano jej chłopaka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP