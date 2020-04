Aktorzy teatru "Studio Buffo'' w wyjątkowym teledysku

"A teraz coś specjalnie dla Was, od nas. »Chodź, pomaluj mój świat« w wykonaniu artystów Teatru Studio Buffo. Pomalujcie go razem z nami! Na kolorowo, na wesoło, z uśmiechem!" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Celebryci kontra koronawirus. Terminator siedzi w domu, Wolverine pokazuje jak myć ręce

- Mam wrażenie, że piosenka "Chodź, pomaluj mój świat" od zawsze była obecna w moim domu. Przed tym, jak dostałam się do teatru "Studio Buffo'', znałam wersję tego utworu ze spektaklu "Do grającej szafy grosik wrzuć'', w której można usłyszeć głosy świetnych artystów - m.in. Basi Melzer czy też Edyty Górniak - mówi w rozmowie z polsatnews.pl Maria Tyszkiewicz, artystka "Teatru Studio Buffo'', która w trakcie nagrania malowała ściany w swoim pokoju.

WIDEO: teledysk aktorów "Studio Buffo"



- Będąc już w domach, dostaliśmy maila od dyrektora, który zaproponował, by stworzyć takie wideo - opowiada Tyszkiewicz. Nikt nie spodziewał się, że nagranie rozprzestrzeni się na taką skalę. Zrobiliśmy to na totalnym luzie, bez makijażu - pokazaliśmy, w jakich warunkach spędzamy ten czas w naszych domach - dodaje.

Dużo sprząta, śpiewa i maluje

Artystka pytana o to, jak spędza czas w trakcie społecznej kwarantanny, odpowiada: - Skupiam się na swojej muzyce. Niebawem wydaję swoją pierwszą płytę, która jest już prawie gotowa.

- Mam taką wewnętrzną potrzebę robienia czegoś - postanowiłam np. przemalować pokój, co widać nawet na filmie. Poza tym dużo sprzątam i śpiewam - podkreśla Tyszkiewicz.

ZOBACZ: "Zostaję w domu". Gwiazdy zachęcają do tego rodaków

- Z pewnością ten czas nie jest dla nas wszystkich łatwy, bardzo tęsknimy za teatrem - przyznaje. - Kombinuję, by nie zwariować. Organizuję koncerty online na Facebooku i Instagramie - dodaje.

Pomoc w walce z koronawirusem

Maria Tyszkiewicz jest także zwyciężczynią 6. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo''. Niedawno wzięła nawet udział w #TwojaTwarzChallenge, gdzie ponownie wcieliła się w Dodę.

Akcja jest połączona ze szczytnym celem, internauci mogą pomóc lekarzom i pracownikom szpitali w walce z Covid-19 poprzez wsparcie zbiórki organizowanej na fanpage'u programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i Fundacji Polsat.

ms/luq/ Polsat News