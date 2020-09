Oscary tylko dla filmów z udziałem mniejszości. Akademia zmienia zasady

Oscary podnoszą poprzeczkę dla najlepszych filmów. Nowe przepisy będą obowiązywać w pełni od 96. ceremonii wręczenia Oscarów w 2024 roku.

- Trzeba odzwierciedlić naszą różnorodną, globalną populację, zarówno pod względem tworzenia filmów, jak i odbiorców, którzy się z nimi łączą - podkreślili David Rubin, prezes Akademii Filmowej i jej dyrektor generalny Dawn Hudson w pisemnym oświadczeniu.

Wyrazili wiarę, że te standardy będą "katalizatorem długotrwałych, istotnych" zmian w branży.

Nowe standardy dla nagradzanych obrazów

Aby móc otrzymać nominację do Oscara w kategorii najlepszy film, tytuł będzie musiał spełnić dwa z czterech poniższych standardów:

Standard "A" dotyczy reprezentacji na ekranie, tematów i motywów narracyjnych. Żeby go spełnić, produkcja musi odpowiadać jednemu z poniższych kryteriów:

Przynajmniej jeden z aktorów pierwszoplanowych lub istotnych aktorów drugoplanowych reprezentuje mniejszość rasową lub etniczną (Azjaci, Latynosi, Czarnoskórzy, Rdzenni Amerykanie, Afrykańczycy, Arabowie i inne grupy mniejszościowe). Przynajmniej 30 proc aktorów w drugoplanowych i epizodycznych rolach musi reprezentować co najmniej dwie spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące. Główny wątek fabularny musi być związany z co najmniej jedną spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące.

Standard "B" dotyczy ekip filmowych i zespołów twórczych. Żeby go spełnić produkcja musi odpowiadać jednemu z poniższych kryteriów:

Casting, zdjęcia, muzyka, kostiumy, reżyseria, montaż, fryzury, charakteryzacja, produkcja, scenografia, dźwięk, efekty specjalne, scenariusz – co najmniej dwa z powyższych działów powinny być kierowane przez osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące. Ewentualnie co najmniej jeden z powyższych działów powinien być kierowany przez osoby reprezentujące mniejszość rasową lub etniczną (Azjaci, Latynosi, Czarnoskórzy, Rdzenni Amerykanie, Afrykańczycy, Arabowie i inne grupy mniejszościowe). Co najmniej sześć osób niższego szczebla ekipy powinny reprezentować mniejszość rasową lub etniczną Co najmniej 30 proc. całej ekipy filmowej powinny stanowić osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące.

Standard "C" dotyczy dostępu do przemysłu. Żeby go spełnić produkcja musi odpowiadać jednemu z poniższych kryteriów:

Duże studia i dystrybutorzy muszą mieć stały program płatnych staży w różnych działach skierowane do osób z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, głuchonieme; małe studia i niezależni dystrybutorzy muszą mieć co najmniej dwie osoby na płatnych stażach reprezentujące którąś z grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, głuchonieme. Studia, dystrybutorzy, firmy finansujące produkcję filmów muszą oferować programy szkoleń i rozwoju umiejętności osobom reprezentującym te grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące.

Standard "D" dotyczy komunikacji z widownią. Żeby go spełnić produkcja musi odpowiadać poniższemu kryterium:

Studio lub firma producencka muszą mieć w zespołach zajmujących się reklamą, dystrybucją, PR-em osoby na kierowniczych stanowiskach, które reprezentują poniższe grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące.

Porozumienie z gildią producentów

Jak informuje brytyjski dziennik "The Guardian", nowe zasady przyjmowania produkcji do konkursu zostały opracowane przez grupę zadaniową kierowaną przez gubernatorów akademii DeVona Franklina i Jima Gianopulosa w porozumieniu z Amerykańską Gildią Producentów Filmowych. Wzięli oni pod uwagę standardy różnorodności stosowane już przez British Film Institute i British Academy of Film and Television Awards (BAFTA).

Zmiany te nie wpłyną jednak na 93. ceremonię rozdania Oscarów, która ma odbyć się 25 kwietnia 2021 r.

