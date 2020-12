Życzyć komuś w Romanowie "szerokiej drogi", może zostać potraktowane jak złośliwość i prosta droga do kłótni.

To, co się tu stało, "to rozbój na prostej drodze" mówią jedni, "to droga to sprawiedliwości" odpowiadają sąsiedzi. - Była droga Stasiu jeździliśmy tą drogą wszyscy - to nieprawnie - mówił jeden z uczestników konfliktu. Ten sporny odcinek łączy dwa gospodarstwa. Droga właśnie została zaorana.