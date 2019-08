Kłótnia na drodze zakończyła się strzelaniną. Zatrzymano 20-latka i 16-latkę

Incydent miał miejsce w poniedziałek na jednym z osiedli w Białymstoku. Zespół prasowy podlaskiej policji podał, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż doszło do kłótni na drodze, gdy jeden z kierowców zajechał drogę drugiemu. Po wymianie zdań ten kierowca, który miał złamać przepisy drogowe, wyciągnął przedmiot przypominający wyglądem broń i oddał strzał.



Ranny został karetką przewieziony do szpitala. Obrażenia nie były zbyt poważne, bo - jak wynika z nieoficjalnych informacji - po ich opatrzeniu nie został hospitalizowany.



W związku ze sprawą, wieczorem w poniedziałek policja zatrzymała 20-latka, to on miał być kierowcą volkswagena, który zajechał drogę kierowcy opla i to on miał strzelać. Zatrzymano również 16-latkę, która była wtedy pasażerką tego auta. Poszukiwani są jeszcze dwaj inni mężczyźni, którzy również byli pasażerami.



"Policjanci nadal ustalają szczegółowy przebieg oraz udział poszczególnych osób we wczorajszym zdarzeniu" - poinformowała we wtorek Edyta Wilczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.

dk/ PAP