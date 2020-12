Morawiecki: premiera Cyberpunk 2077 popularniejsza niż jakiekolwiek negocjacje

"Szczyt Rady Europejskiej już za nami. Wielki sukces finansowy i dla rozwoju gospodarczego. Ale widzę, że nie samą polityką żyje internet - premiera polskiej gry Cyberpunk 2077 jest zdecydowanie popularniejsza niż jakiekolwiek negocjacje, nawet te warte 770 miliardów! Pozdrawiam wszystkich graczy!" - napisał w sobotę na Facebooku Mateusz Morawiecki.

Premier do wpisu na portalu społecznościowym dołączył grafikę nawiązującą do gry z umieszczonym napisem: "Wstawaj samuraju. Mamy budżet unijny do wydania".

Gra Cyberpunk 2077 wyprodukowana została przez polskie studio CD Projekt. Produkt warszawskiej firmy, znanej dotąd głównie z serii gier opartych na cyklu powieści o Wiedźminie, jest uznawany przez krytyków za najbardziej oczekiwaną grę roku.

Gra nawiązuje do fabularnej gry karcianej z 1988 r. o tym samym tytule oraz gatunków powieści science-fiction Williama Gibsona, przedstawiających hiperkapitalistyczną i anarchiczną wizję przyszłości. W produkcję programu zaangażowano aktora Keanu Reevesa, który gra głównego bohatera z oryginalnej gry, rockmana-terrorystę Johnny'ego Silverhanda.

