Upamiętnią legendę. W Poznaniu odsłonią pomnik Bohdana Smolenia

Bohdan Smoleń zmarł w grudniu 2016 roku, przez lata był związany ze stolicą Wielkopolski. Pomnik stworzony według projektu Piotra Sochy ma stanąć w centrum Poznania, na skwerze między ulicą Rybaki a Strzałową. W sieci wciąż trwa zbiórka pieniędzy na jego sfinansowanie.

To kolejna, spowodowana pandemią, zmiana terminu uroczystości. Pierwotnie monument miał zostać odsłonięty już w czerwcu tego roku. Potem zdecydowano, że nastąpi to w grudniu.

- Koronawirus znów pokrzyżował nasze plany. Pomnik jest gotowy i czeka na swój wielki dzień w pracowni rzeźbiarsko-odlewniczej. Mamy komplet dokumentów i pozwoleń. Ale co to by było za odsłonięcie bez fety, bez publiczności. Stąd zmiana terminu – powiedział pomysłodawca przedsięwzięcia, wieloletni współpracownik i przyjaciel Bohdana Smolenia Krzysztof Deszczyński.

Kiedy zostanie odsłonięty?

Jak dodał, na razie trudno wskazać kolejną datę odsłonięcia pomnika, wszystko zależne jest od rozwoju pandemii; będzie to zapewne wiosna lub lato przyszłego roku. Deszczyński przyznał, że najlepszym okresem na taką uroczystość jest czerwiec przyszłego roku - rocznica urodzin artysty.

Odsłonięciu ma towarzyszyć m.in. wystawa zdjęć oraz premiera strony internetowej poświęconej Smoleniowi.

W serwisie zrzutka.pl jeszcze trwa zbiórka na budowę pomnika. Do czasu wybuchu pandemii pieniądze były zbierane m.in. na festiwalach kabaretowych, występach kabaretów i kabareciarzy w całej Polsce. Koronawirus uniemożliwił dalsze prowadzenie zbiórki w tej formie, teraz prowadzona jest ona w sieci.

Upamiętnienie legendy

Pomnikowy Bohdan Smoleń będzie siedział na krześle przy kawiarnianym stoliku. Drugie krzesło będzie wolne. Projekt pomnika został wybrany w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Krzysztof Deszczyński powiedział, że w międzyczasie w innych częściach kraju narodziły się kolejne inicjatywy upamiętnienia legendy polskiego kabaretu. Kolejny pomnik Smolenia stanąć ma w Krakowie, mieście jego studiów. W jego rodzinnym mieście, Bielsku-Białej, planowane jest odsłonięcie tablicy.

- Nasza inicjatywa zaowocowała tym, że odezwało się rodzinne miasto Bogdana, odezwała się krakowska uczelnia. Tam, gdzie Smoleń studiował i przez lata mieszkał w akademiku, będzie pomnik – u nas Bogdan będzie siedział przy stoliku, tam będzie zerkał zza rogu uczelnianego budynku – powiedział Deszczyński.

Bohdan Smoleń należał do artystów najmocniej kojarzonych ze stolicą Wielkopolski. Największą popularność zdobył, występując wraz z Zenonem Laskowikiem w poznańskim kabarecie Tey. Kabaret ten był w latach 70. i 80. ub. wieku jednym z symboli miasta.

Artysta urodził się 9 czerwca 1947 r. Ukończył Wydział Zootechniki Akademii Rolniczej w Krakowie. Występował w filmach i na estradzie; młodsze pokolenia kojarzą go z rolą listonosza Edzia w serialu "Świat według Kiepskich". W 2007 roku w Baranówku pod Mosiną (Wielkopolskie) utworzył Fundację Stworzenia Pana Smolenia. Zmarł po długiej chorobie 15 grudnia 2016 roku.

