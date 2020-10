Gracze czekający na Cyberpunk 2077 mieli odwiedzić wirtualne Night City już 19 listopada. We wtorek ogłoszono jednak, że premiera nowej gry zostanie przesunięta po raz kolejny - tym razem na 10 grudnia. Pracownicy polskiego studia CD Projekt Red otrzymują groźby śmierci.

"Rozumiem, że możecie być źli, rozczarowani i chcecie podzielić się opinią na ten temat. Jednak wysyłanie gróźb śmierci do deweloperów jest zupełnie nieakceptowalne i po prostu złe. Jesteśmy ludźmi, tak jak wy" - napisał na Twitterze we wtorek Andrzej Zawadzki, starszy projektant gry, kilka godzin po ogłoszeniu, że premiera gry zostanie przesunięta.

W środę Zawadzki podzielił się wiadomościami, którą otrzymał jeden z pracowników studia CD Projekt Red. "Wiem gdzie mieszkasz stary. Wypuść grę, albo jesteś skończony", "Wydaj grę, albo ty i twoja rodzina będziecie prześladowani", "Spalę cię, jeśli nie wypuścisz gry" - tak brzmią wiadomości wysłane przez zawiedzionego "fana".

"To jedne ze spokojniejszych wiadomości. Zdarzały się dużo dużo gorsze. Każda z nich została zgłoszona. Nie odpuścimy, nie będziemy traktować tego pobłażliwie. To poważna sprawa" - zapewnił projektant Cyberpunka 2077. Zawadzki poinformował, że robi sobie "przerwę od Twittera" na kilka dni.

Gra "ozłocona"

Informację o przełożeniu premiery gry opublikowano na oficjalnym profilu Cyberpunka. Członkowie zarządu CD Projekt SA Marcin Iwiński i Adam Badowski we wspólnym oświadczeniu przekazali, że powodem przesunięcia terminu o 21 dni jest konieczność przygotowania i optymalizacji produkcji tak, by działała na dziewięciu różnych platformach (Xbox One/X, Xbox Seriers S|X, PS4/Pro, PS5, Stadii i komputerach stacjonarnych).

Początkowo nowa gra twórców serii "Wiedźmin" miała zostać wydana w kwietniu tego roku. Następnie premierę przesunięto na wrzesień, a potem - na listopad.

Na początku października twórcy gry poinformowali, że Cyberpunk 2077 otrzymał status "gold". Oznacza to, że produkcja została już ukończona, zawiera całą zaplanowaną zawartość i można ją przejść od początku do końca. Iwiński i Badowski w ostatnim oświadczeniu zapewnili jednak, że nie oznacza to definitywnego końca prac nad produkcją.

"Czujemy, że mamy w rękach niesamowitą grę. Musimy podejmować każdą decyzję, nawet najtrudniejszą, która doprowadzi do tego, że ostatecznie otrzymacie produkt, który pokochacie" - zapewnili.

