"Sprawiedliwa transformacja". Premier Morawiecki o porozumieniu klimatycznym

Na szczycie UE zawarto porozumienie w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. - Zależało nam na porozumieniu, w którym Polska będzie miała środki na sprawiedliwą, w naszym tempie, transformację klimatyczną, a gospodarczą jednocześnie - mówił po zakończonym szczycie premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że środki na transformację polskiej energetyki to ok. 230 mld zł.

- Polityka klimatyczna UE jest jednym z kluczowych narzędzi polityki gospodarczej, polityki przemysłowej - podkreślał premier Mateusz Morawiecki po zakończonym szczycie.

- Dobrze się stało, że wbudowaliśmy tam kilka elementów, które bardzo służą polskiej gospodarce. W szczególności uwzględniają jej charakter, bardzo nietypowy charakter - dodał premier.

230 mld zł na transformację polskiej energetyki

Mateusz Morawiecki przyznał, że liderzy innych państw członkowskich "przyznali nam rację" i dlatego w porozumieniu zawarto "takie zapisy, które pozwolą nam na skompensowanie ewentualnych wyższych wydatków związanych z systemem emisji uprawnień".

- Takim najbardziej wyrazistym elementem całego systemu jest tak zwany Fundusz Modernizacyjny i poprzez odpowiednie wprowadzone przez nas zapisy zadbaliśmy, żeby w tym Funduszu Modernizacyjnym w ślad za rozwojem polityki klimatycznym Unii Europejskiej znalazło się więcej środków dla Polski - mówił szef rządu. - To bardzo ważne, ponieważ my musimy mieć środki na transformację energetyczną - podkreślał premier Morawiecki.

- Będziemy mieli odpowiednią legislację, która będzie dawała nam środki na transformację energetyczną, a już dzisiaj te środki to powyżej 220, nawet około 230 mld zł - mówił premier.

System wyrównywania szans dla polskich przedsiębiorców

- Znalazła się również w zapisach delegacja do Komisji Europejskiej, aby opracowała system opłaty granicznej, bo to, co szczególnie podkreślam bardzo często na naszych spotkaniach Rady Europejskiej, iż nie ma sensu likwidowanie miejsc pracy w Polsce, odtworzenie ich zaraz 100 kilometrów za wschodnią granicą (...) ten obszar państwowy nie należy do systemu ETS, nie należy do Unii Europejskiej - mówił premier.

Jak dodał, "po raz pierwszy Komisja Europejska przyznała, że rzeczywiście potrzebny jest tutaj system wyrównywania szans, szans na konkurencyjność dla polskich przedsiębiorców". - Podkreśliliśmy i utrzymaliśmy wiodącą rolę Rady Europejskiej w tym procesie - zaznaczył szef rządu.

Redukcja gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r.

W piątek rano szef KE Charles Michel napisał na Twitterze, że "Europa jest liderem w walce ze zmianami klimatycznymi".

"Postanowiliśmy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku" - dodał.

Obecny cel to ograniczenie emisji o 40 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomem z roku 1990.



Według nieoficjalnych informacji Polska przez dłuższy czas nie chciała zgodzić się na ograniczenia na poziomie 55 proc. Premier Mateusz Morawiecki miał zgodzić się na porozumienie w tej sprawie, kiedy uzyskał gwarancję zmian w mechanizmie wsparcia transformacji energetycznej przez Fundusz Modernizacyjny (dla polskiej gospodarki opartej na węglu).

