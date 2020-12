Unijni liderzy podczas zaplanowanego na czwartek i piątek szczytu rozmawiali m.in. o polityce klimatycznej. Komisja Europejska zaproponowała przed rozpoczęciem spotkania, by podnieść cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. do 55 proc.

W piątek szef KE Charles Michel napisał na Twitterze, że "Europa jest liderem w walce ze zmianami klimatycznymi".

"Postanowiliśmy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku" - dodał.

