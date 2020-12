O zdarzeniu warszawska policja poinformowała na Twitterze w czwartek po godz. 11.

Jak wyjaśnili funkcjonariusze, 23-letni mężczyzna w weekend podjechał pod jeden z komisariatów.

"Była noc, zaczął wielokrotnie używać klaksonu. W ten sposób chciał ściągnąć w okolice auta jak najwięcej policjantów. Na całe szczęście nie doszło do eksplozji. Mężczyzna został obezwładniony. Trafił do policyjnego aresztu" - napisali.

Sąd aresztował 23-latka na trzy miesiące

Komenda Stołeczna Policji dodała, że "materiały zabezpieczone do sprawy wskazują jednoznacznie na planowanie zabójstwa policjantów. Zdecydowane kroki podjęła prokuratura".

"Wnioskowano o areszt dla mężczyzny. Sąd przychylił się do tego wniosku, stosując taki środek zapobiegawczy na okres trzech miesięcy" - przekazali mundurowi.

Policja stwierdziła również, że "ostatnie tygodnie to niebywały hejt skierowany wobec policjantów".

"Mieliśmy do czynienia z groźbami, które były kierowane nie tylko do nich, ale również ich rodzin. Tym razem mamy jednak do czynienia z realnym zagrożeniem życia policjantów" - oceniła.

wka/ polsatnews.pl