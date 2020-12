Zbiera się Sejm. Wniosek o odwołanie wicepremiera Kaczyńskiego

Opozycja chce odwołania wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego; według KO wprowadza on agresję do polskiego życia publicznego, Lewica uważa, że nie radzi sobie z zapewnieniem Polakom bezpieczeństwa, a PSL - że jest wicepremierem "bez teki i obowiązków". Zdaniem PiS wniosek jest kuriozalny.

Posłowie zajmą się wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o odwołanie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który w rządzie nadzoruje resorty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu.

ZOBACZ: Kaczyński wzywał do "obrony kościołów". Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa

W listopadzie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, omawiając szczegóły wniosku KO zarzucił Kaczyńskiemu popełnienie "pięciu grzechów": doprowadzenie do "gwałtownego pogorszenia się bezpieczeństwa Polek i Polaków", "nieprzewidywalność", "zniszczenie instytucji państwowych", "pięć lat wyprowadzania Polski z UE" oraz "dzielenie i skłócenie Polaków". "Przyszłość Polski, rozwój Polski, uzależniony jest od tego, czy Kaczyński straci władzę" - podkreślał szef PO. Do wniosku KO dołączył się klub Lewicy.

"Te wnioski są czysto polityczną zagrywką"

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel podkreślił, że wniosek o odwołanie wicepremiera Kaczyńskiego jest kuriozalny, gdyż "opozycja próbuje zrzucić na Jarosława Kaczyńskiego odpowiedzialność za działania swoje lub swoich sojuszników". Dodał, że ten wniosek wpisuje się w całą serię podobnych wniosków o wotum nieufności wobec poszczególnych członków rządu. - Wszystkie te wnioski są czysto polityczną zagrywką, mającą na celu zwiększenie emocji społecznych i politycznych - podkreślił.

ZOBACZ: "Kaczyński podżega policję do brutalności". KO zawiadamia prokuraturę

- Opozycja dobrze wie, że po pierwsze - nie ma szans na poparcie tego wniosku; po drugie nie ma on żadnych podstaw faktycznych. Wystarczy przeczytać dołączone do niego uzasadnienie, by zobaczyć, że to zlepek fantazji, wymysłów, półprawd i przeinaczeń, których słuchamy na co dzień - mówił Fogiel.

"Jarosław Kaczyński dzieli Polaków"

Koalicja Obywatelska jest autorem wniosku o wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i oczywiście za nim zagłosuje. Sekretarz generalny PO i poseł KO Marcin Kierwiński pytany przez PAP o uzasadnienie przekonuje, że "przede wszystkim Jarosław Kaczyński dzieli Polaków".

ZOBACZ: Wniosek o odwołanie wicepremiera Kaczyńskiego. Lewica popiera KO

- Zamiast dbać o bezpieczeństwo Polaków robi wszystko, aby zwiększać niebezpieczeństwo dla Polaków. Do perfekcji opanował wprowadzanie agresji do polskiego życia publicznego i to samo robi jako wicepremier polskiego rządu" - ocenił Kierwiński. Dodał, że dwa miesiące urzędowania Jarosława Kaczyńskiego to "żadnej pozytywnej decyzji, a bardzo wiele haniebnych". "Symbolami tych dwóch miesięcy pozostaną tajniacy, pałki teleskopowe, wzywanie do agresji wobec kobiet - przekonuje polityk.

- Ktoś kto wzywa do przemocy wobec kobiet, a do tego wzywał Kaczyński w swoim "pseudoorędziu", nie powinien nigdy być w polityce, a tym bardziej nie powinien być wicepremierem w polskim rządzie - podkreślił sekretarz generalny PO.

Wniosek popiera Lewica

Za wotum wobec Kaczyńskiego zagłosuje także Lewica. "Wicepremier do spraw bezpieczeństwa odpowiada za to, żeby ludzie czuli się bezpiecznie. Pan Kaczyński sobie z tym nie radzi. Zajmuje się głównie rozpalaniem nastrojów społecznych" - ocenia w rozmowie z PAP lider Lewicy Razem Adrian Zandberg.

ZOBACZ: Oświadczenie majątkowe wicepremiera Kaczyńskiego: 129 tys. zł oszczędności

- Histeryczne wypowiedzi pana Kaczyńskiego w Sejmie ośmieliły skrajnie prawicowych bojówkarzy. Efekty wszyscy widzieliśmy - doszło do przemocy na ulicach. Od wielu tygodni dochodzi niestety do kompromitujących zachowań policji - powiedział Zandberg i dodaje, że "polityk, który nie potrafi zachowywać się odpowiedzialnie, powinien ustąpić ze stanowiska".

"Cóż to za wicepremier bez teki"

Poseł Marek Sawicki podkreślił, że klub Koalicji Polskiej (PSL, UED, Konserwatyści) zagłosuje za odwołaniem wicepremiera Kaczyńskiego. - Tak naprawdę nie było po co go powoływać. Cóż to za wicepremier bez teki, bez odpowiedzialności, bez obowiązków - zaznaczył poseł PSL.

ZOBACZ: Sejm: opozycja żąda dymisji wicepremiera Kaczyńskiego

Wniosek poprą także prawdopodobnie posłowie koła Konfederacja, którego szef Jakub Kulesza powiedział PAP, że trudno, by było inaczej, skoro sami domagają się odwołania Kaczyńskiego - choć z innych niż KO powodów. Dyrektor Biura Prasowego Konfederacji Tomasz Grabarczyk dodał, że zdaniem ich formacji Kaczyński "w rządzie jest tylko po to, by kontrolować politycznie swoich oponentów wewnątrzpartyjnych, na czele ze Zbigniewem Ziobro". "Natomiast jest członkiem rządu, który nie robi absolutnie nic, co pokazała działalność służb mundurowych w ostatnich tygodniach, które przecież Jarosławowi Kaczyńskiemu powinny podlegać" - powiedział Grabarczyk.

