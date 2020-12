Oświadczenie majątkowe wicepremiera Kaczyńskiego: 129 tys. zł oszczędności

129 tys. zł oszczędności i 100 tys. złotych kredytu - wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości złożył oświadczenie majątkowe. O ok. 400 tys. złotych zmniejszyły się oszczędności premiera Mateusza Morawieckiego.

Jarosław Kaczyński, po dołączeniu do rządu, musiał złożyć nowe oświadczenie majątkowe.

129 tys. zł oszczędności, dom o wartości 1,5 mln zł

Prezes PiS zgromadził ok. 129 tys. zł. Tym samym, w ciągu roku, jego majątek powiększył się o 47 tys. zł.

W najnowszym oświadczeniu nie ma informacji o dochodach. W zeszłorocznym Kaczyński zadeklarował: 110 tys. zł z uposażenia poselskiego, 30 tys. zł z diety i blisko 80 tys. zł emerytury z ZUS.

Kaczyński zadeklarował, że pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Jak zaznaczył, "Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jest właścicielem dwóch spółek prawa handlowego tj. spółki Srebrna i Srebrna Media - funkcja przewodniczącego jest honorowa".

ZOBACZ: Terlecki nazwał senatora PiS szkodnikiem. Jackowski chce jego odwołania

Prezes PiS jest posiadaczem (1/3) domu o pow. 150 metrów kwadratowych. W poprzednich oświadczeniach majątkowych wartość domu na warszawskim Żoliborzu była szacowana na ok. 1,5 mln zł.

Prezes ma do spłacenia ok. 100 tys. zł. W ciągu roku spłacił 9 tys. zł. Kredyt zaciągnął w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefczyka na - jak deklarował w oświadczeniu z 7 listopada 2019 roku - "opiekę nad chorą mamą i koszty związane z Jej upamiętnieniem".

Oświadczenie majątkowe premiera

Oświadczenie majątkowe złożył również premier Mateusz Morawiecki. Zadeklarował, że ma ok. 4,7 mln zł oszczędności. To o ok. 400 tys. zł mniej niż rok temu.

Szef rządu posiada kilka nieruchomości, w tym dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych o wartości ok. 1,9 mln zł, a także mieszkanie o powierzchni 72 metrów i wartości ok. 1,1 mln zł. Premier zaznaczył, że posiada meble i zabudowę kuchenną warte ok. 330 tys. zł.

Wciąż jest uprawniony do 3857 akcji banku Santander (ok. 350 tys. zł), a także ma prawo do odroczonych premii należnych z tytułu umowy o pracę, gdy pełnił funkcję prezesa banku BZWBK.

Najnowsze oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego, a także premiera Mateusza Morawieckiego i pozostałych członków rządu jest dostępne tutaj.

WIDEO - "Poczekajmy na ostateczne wyniki badań krwi". Trzaskowski po wypadku w Warszawie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/prz/ polsatnews.pl