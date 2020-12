Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem zhakowana

O zdarzeniu poinformował dyrektor generalny firmy Kevin Mandia na swoim blogu. Według niego operacja hakerów była bardzo skomplikowana, co może wskazywać, że za atakiem stał rząd jakiegoś państwa. Nie podano kiedy dokładnie doszło do cyberataku.

Oprócz oprogramowania firmy, hakerzy wydawali się również zainteresowani danymi dotyczącymi klientów FireEye, do których należą m.in. amerykańskie agencje rządowe - informuje agencja Reutera.

FireEye, one of the largest cybersecurity companies in the U.S., says it has been hacked, leading to the theft of an arsenal of internal hacking tools typically reserved to privately test the cyber defenses of their own clients https://t.co/Ze7oTIEotb pic.twitter.com/4BKV7hDSq0