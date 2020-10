Szlachetni cyberprzestępcy. Kradną bitcoiny i dzielą się z… biednymi

W poście, jaki pojawił się w darkwebie, gang hakerów o nazwie Darkside pochwalił się, że przekazał już 10 tysięcy dolarów w kryptowalutach na rzecz dwóch organizacji charytatywnych. Cyberprzestępcy utrzymują, że atakują tylko duże, dochodowe firmy. Przejmują ich systemy, a potem żądają okupu w bitcoinach.

"Wspaniałe" gesty

- Dzisiaj wysłaliśmy pierwsze darowizny. Nieważne, jaka jest nasza praca. Cieszymy się, że pomogliśmy zmienić czyjeś życie - chwalą się hakerzy w swoim poście. I dodają, że "to sprawiedliwe, że część pieniędzy, które zapłaciły firmy, trafi na cele charytatywne".

Jak na razie wiadomo, że cyberprzestępcy przesłali darowiznę w wysokości 0,88 bitcoina (czyli około 10 tysięcy dolarów) na konta dwóch organizacji charytatywnych - The Water Project i Children International.

Projekt Water działa na rzecz poprawy dostępu do czystej wody w Afryce Subsaharyjskiej. Children International pomaga ubogim dzieciom i rodzinom w Indiach, na Filipinach, w Kolumbii, Ekwadorze, Zambii, Dominikanie, Gwatemali, Hondurasie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

Jednak ta druga organizacja oświadczyła, że nie zatrzyma podarowanych pieniędzy. "Wspaniały" gest hakerów nie spotkał się ze zrozumieniem.

Robin Hood kryptowalut

Brett Callow, analityk do spraw zagrożeń w firmie Emsisoft zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym, powiedział, że nie jest jasne, co przestępcy chcą osiągnąć przekazując te darowizny.

- Może ma to pomóc złagodzić ich winy? A może z czystych egoistycznych powodów chcą być postrzegani jako Robin Hood? - zastanawiał się w BBC. - Niezależnie od ich motywacji, to z pewnością bardzo nietypowy krok. O ile wiem, jest to pierwszy przypadek, gdy grupa zajmująca się oprogramowaniem ransomware przekazała część swoich zysków na cele charytatywne - dodał.

Hakerzy z Darkside do tej pory nie byli szerzej znani. Istnieją jednak poszlaki, że są powiązani z grupami odpowiedzialnymi za najgłośniejsze ataki na firmy, w tym na Travelex, który został sparaliżowany przez oprogramowanie ransomware w styczniu tego roku.

By wpłacić bitcoiny na rzecz organizacji charytatywnych, cyberprzestępcy skorzystali z amerykańskiej usługi The Giving Block. Jest ona wykorzystywana przez 67 różnych organizacji non-profit z całego świata, w tym Save The Children, Rainforest Foundation i She’s The First. Platforma zamienia bitcoiny na zwykłe waluty i w takiej formie przekazuje je fundacjom.

Dla Rosjan bitcoiny lepsze od złota

Warto dodać, że bitcoin zyskuje coraz większą sympatię inwestorów. Zaczyna mówić się o nim jako o "bezpiecznym aktywie" w czasach kryzysu.

Ciekawe wnioski płyną też z raportu World Gold Council, głównej organizacji zajmującej się rozwojem rynku złota. Według dokumentu, kryptowaluty są już piątym najpopularniejszym narzędziem inwestycyjnym w Rosji.

Tamtejszych inwestorów bardziej niż bitcoiny interesują tylko konta oszczędnościowe, waluty obce, ubezpieczenia nieruchomości i ubezpieczenia na życie. W bitcoina i inne cyfrowe waluty inwestuje aż 17 proc. Rosjan aktywnych na rynkach, podczas gdy w złoto tylko 16 proc.

