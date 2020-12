Arłukowicz: oni się wzięli za łby, bo walczą o schedę po Kaczyńskim

- My jako całość zachowujemy się pragmatycznie, kierujemy się przede wszystkim interesem Polski, interesem narodowym - odpowiedział Soboń. - Jako Zjednoczona Prawica mówimy głosem pana premiera Mateusza Morawickiego, który ma pełne uprawnienia do tego, aby wypowiadać się w imieniu Polski podczas tego szczytu - dodał wiceminister.

"Arłukowicz ma obsesję"

W programie poruszono również temat wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego. Sejm w środę wieczorem odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej. Za wnioskiem głosowało 216 posłów, przeciw było 233. Jedna osoba się wstrzymała.

- Symbolem wejścia Kaczyńskiego do rządu są metalowe, aluminiowe pałki, którymi policjanci w cywilnych ubraniach lali protestujące kobiety - stwierdził Arłukowicz. - To on, Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej opluwa, wyzywa i zniesławia ludzi. Tego człowieka morduje samotność i nienawiść do ludzi - dodał.

Do słów europosła PO odniósł się Soboń, który stwierdził, że Arłukowicz ma "obsesję na punkcie Jarosława Kaczyńskiego".

- To, że pan poseł Arłukowicz ma obsesje na punkcie Jarosława Kaczyńskiego i zamiast jakichkolwiek merytorycznych argumentów postanowił go przez dwie minuty obrażać, to nie zmienia istoty polityki w Polsce - powiedział wiceminister.