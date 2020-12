Sarkozy przed sądem. Prokuratura żąda czterech lat więzienia dla byłego prezydenta

Oskarżyciele zażądali takich samych kar dla współoskarżonych - prawnika byłego prezydenta Thierry'ego Herzoga i byłego sędziego Sądu Kasacyjnego Gilberta Aziberta. W przypadku Herzoga prokuratura domaga się również odebrania mu na pięć lat prawa do wykonywania zawodu.

Sarkozy'emu, który był prezydentem Francji w latach 2007-2012, zarzuca się, że usiłował nielegalnie uzyskać tajne informacje od sędziego Aziberta.

Przychylny sędzia i miliarderka?

Były prezydent komunikował się w tej sprawie w 2014 r. z Herzogiem, swoim adwokatem i przyjacielem, za pomocą tajnego telefonu, pod fałszywą tożsamością, jako Paul Bismuth.

🇫🇷 The trial of former French President Nicolas Sarkozy is set to begin today after being postponed last week.



