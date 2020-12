Premier rozmawiał z Viktorem Orbanem. Tematem unijne negocjacje

Kancelaria premiera informację o rozmowie Morawieckiego z Orbanem podała na Twitterze. Zamieszczono też zdjęcie szefa polskiego rządu prowadzącego rozmowę - w formie wideokonferencji - z premierem Węgier.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że rozmowa premierów Polski i Węgier dotyczy dalszych kwestii związanych z negocjacjami unijnymi. - Ale, poza tym, szczegółów w tej chwili nie komunikujemy - podkreślił.

Rozmowy przed szczytem

Na czwartek i piątek zaplanowany jest szczyt Rady Europejskiej, podczas którego unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiedziały weto do projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności. Budżet musi być przyjęty w pakiecie z funduszem odbudowy (całość to 1,8 bln euro) oraz mechanizmem powiązania środków unijnych z kwestią praworządności.

Tekst rozporządzenia w sprawie uwarunkowania funduszy od przestrzegania praworządności został w listopadzie potwierdzony większością kwalifikowaną państw członkowskich na posiedzeniu ambasadorów państw UE. Polska i Węgry zagłosowały przeciw, uważając m.in., że rozporządzenie zawiera rozwiązanie pozatraktatowe. Rozporządzenie akceptowane jest kwalifikowaną większością głosów państw członkowskich, decyzje w kwestii wieloletniego budżetu UE oraz funduszu odbudowy wymagają jednomyślności.

Według premiera Mateusza Morawieckiego zawarty w rozporządzeniu mechanizm jest arbitralny, może być stosowany z motywacji politycznych i w związku z tym "niechybnie by doprowadził do rozczłonkowania Unii Europejskiej, a może nawet do rozpadu Unii"

