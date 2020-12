Pieniądze z UE. Przez 7 lat polskie samorządy dostały 98 miliardów złotych

Przez ostatnich 7 lat samorządy przeprowadziły 20 tysięcy projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, a 80 proc. z nich to inwestycje. W Polsce jest 2808 jednostek samorządu terytorialnego i tylko jedna w ogóle nie skorzystała z dotacji unijnych - najbogatsza w Polsce gmina Kleszczów żyjąca z podatków płaconych przez kopalnię węgla brunatnego i elektrownię Bełchatów.

Inwestycje za własne i za unijne

W latach 2014-20 samorządy przeznaczyły na inwestycje 311 miliardów złotych. Wartość projektów, które zrealizowano dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich, szacuje się na 113 miliardów złotych - 76,9 miliarda pochodziło bezpośrednio z UE, a 36,1 miliarda to wkład własny jednostek samorządu terytorialnego.

Najwięcej środków unijnych pochłonęła budowa warszawskiego metra, na którą stolica dostała 3,8 miliarda złotych. Drugą najdroższą inwestycją była budowa tunelu pod Świną pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu. W tym wypadku Unia Europejska przekazała 776 milionów złotych, co pokryło aż 85 proc. kosztów przedsięwzięcia.

- Z naszych obliczeń wynika, że projekty dofinansowane z UE stanowiły 36 proc. wartości wszystkich inwestycji. Warto zaznaczyć, że braliśmy pod uwagę jedynie dotacje, które bezpośrednio przeszły przez budżety samorządów. Nasze podsumowanie nie obejmuje jednostek organizacyjnych o osobnych budżetach, takich jak spółki komunalne, czy instytucje kultury - tłumaczy Mariusz Gołaszewski, prezes Aesco Group, ekspert od finansów samorządów.

Najwięksi beneficjenci

W przypadku 57 samorządów Unia Europejska pokryła co najmniej 50 proc. kosztów wszystkich inwestycji z lat 2014-20. Samorządy wojewódzkie w tym czasie sfinansowały średnio 42 proc. swoich wydatków inwestycyjnych z funduszy unijnych. Pod tym względem rekord padł w województwie podlaskim - 58 proc. pieniędzy na inwestycje pochodziło z UE.

Wśród gmin rekordzistą jest Górowo Iławeckie w województwie warmińsko-mazurskim. To ono największą część swoich wydatków majątkowych sfinansowało ze środków UE. Wsparcie w wysokości 19,5 miliona złotych stanowiło około 73 proc. całego budżetu inwestycyjnego gminy. Wśród powiatów najwięcej z Unii pozyskał powiat przasnyski - 50 proc. jego wydatków inwestycyjnych zostało sfinansowanych z pieniędzy UE.

Pandemia krzyżuje plany

W ostatnim siedmioleciu polskie gminy, powiaty i miasta otrzymały łącznie z funduszy unijnych 98 miliardów złotych. Za tę kwotę - jak zobrazowano to w raporcie Aesco Group - samorządy mogłyby wymienić wszystkie swoje autobusy na elektryczne - przy założeniu, że jeden pojazd kosztuje 3 miliony złotych, a w kraju jest ich 12 tysięcy. Za to, co zostałoby po takich zakupach, można by podwoić długość polskich autostrad. Innymi słowy, wybudować 1770 kilometrów dróg w cenie 35 milionów złotych za kilometr.

Polski rząd grozi wetem dla unijnego budżetu, w związku z powiązaniem wypłat z praworządnością. Robi to w momencie szczególnie trudnym dla samorządów. Aesco Group podkreśla, że wielkie inwestycje realizowane przez polskie gminy wymagają misternego finansowane ze środków własnych, środków z budżetu państwa, dotacji unijnych i różnego rodzaju kredytów.

- W związku z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię, sytuacja finansowa wielu samorządów znacznie się pogorszy. Z naszych analiz wynika, że jeszcze w tym roku 90 samorządom grozi utrata płynności budżetowej na pokrycie bieżących wydatków, a w 2021 roku następne 45 samorządów może mieć problemy z obsługą już istniejącego zadłużenia. To oznacza także zmniejszenie zdolności kredytowej. W tej sytuacji odcięcie się od unijnych pieniędzy dla wielu samorządów może być gwoździem do trumny komentuje Mariusz Gołaszewski.

Jacek Brzeski