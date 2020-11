Nowa strategia PKN Orlen. "Przybliży nas do celu neutralności emisyjnej"

PKN Orlen zakłada w opublikowanej w poniedziałek strategii do 2030 r. ok. 140 mld zł inwestycji, w tym ok. 30 mld w zrównoważony rozwój. Inne założenia to m. in. 26 mld zł EBITDA, 2,5 GW mocy OZE w 2030 r. i dywidenda na poziomie co najmniej 3,5 zł na akcję.